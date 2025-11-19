Festivalul de Muzică Ușoară Românească „Florentin Delmar” la ceas aniversar

Reclama

Primăria Municipiului Focșani, prin Teatrul „Maior Gh. Pastia”, vă invită, în luna noiembrie, la o ediție jubiliară a Festivalului Concurs de Muzică Ușoară Românească „Florentin Delmar” care împlinește frumoasa vârstă de 50 de ani în această toamnă. O jumătate de secol în care pe scena focșăneană au urcat cele mai cunoscute nume ale muzicii ușoare românești.

Ediția din acest an va fi dedicată compozitorului Horia Moculescu, cetățean de onoare al Municipiului Focșani. În memoria maestrului care ne-a părăsit în aceste zile, premiul special acordat de juriu va fi numit „Horia Moculescu”. De asemenea, duminică seară, va fi organizat un moment special „In Memoriam Horia Moculescu”.

Festivalul „Florentin Delmar” se va desfășura pe parcursul a două zile, 22 și 23 noiembrie 2025, la sala Balada Focșani. Prima zi a Festivalului, sâmbătă, 22 noiembrie 2025, va începe de la ora 18.00 și va fi dedicată interpretărilor tinerilor artiști. Duminică, 23 noiembrie 2025, de la ora 17.00, va avea loc Gala Festivalului.

Pe scena sălii Balada vor urca 12 tineri interpreți de muzică ușoară românească, premianți la Festivalul Mamaia sau la emisiuni TV precum Vocea României. În fiecare seară a Festivalului am pregătit recitaluri speciale susținute de două artiste minunate care au marcat istoria muzicii ușoare românești, Sanda Ladoși și Luminița Anghel.

Acompaniamentul live pentru concurs dar și la cele două recitaluri va fi asigurat de Viorel Gavrilă Band. Prezentatorii Festivalului vor fi actorii Alexandra Velniciuc și Sorin Francu.

Premiile care vor fi acordate în cadrul Festivalului :

Trofeul ”Florentin Delmar” – 10.000 lei

Premiul I – 5.000 lei

Premiul al II-lea – 4.000 lei

Premiul al III-lea – 3.000 lei

Premiul Special „Horia Moculescu” – 1.000 lei

Festivalul – Concurs Național de Muzicã Uşoarã Româneascã ”Florentin Delmar” este organizat de Ateneul Popular “Maior Gheorghe Pastia” Focșani, Primăria Municipiului Focșani, Consiliul Local Focșani, în parteneriat cu Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România.

Puteți achiziționa bilete de la Agenția Teatrului “Maior Gh. Pastia”. Prețul unui bilet pentru o zi va fi de 50 lei iar un pachet pentru două zile va fi 80 lei.

Vă așteptăm cu drag să ne bucurăm împreună de cele mai frumoase melodii ale muzicii ușoare românești la această ediție aniversară a Festivalului “Florentin Delmar”!

Sursa: Primăria municipiului Focșani

