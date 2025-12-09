De către

Festivalul Național de Datini și Obiceiuri de Iarnă – Ediția a XXIV-a

Reclama

Centrul Cultural Vrancea și Consiliul Județean Vrancea vă invită să pășiți în atmosfera magică a tradițiilor românești de iarnă! În perioada 19–23 decembrie 2025, în Crângul Petrești ascultați colinde dar și muzică tradițională interpretată de cei mai iubiți artiști ai momentului, cunoașteți datini și obiceiuri autentice din toate zonele țării și faceți cumpărături la târgul de sărbători cu produse locale și artizanale.

Programul complet, pe zile, îl găsiți în afișul evenimentelor. ” Vino să sărbătorim împreună spiritul Crăciunului, frumusețea folclorului și emoția tradițiilor care ne unesc. Vă așteptăm să trăim împreună 5 zile de poveste în Crângul Petrești!”, transmit organizatorii.

Similare