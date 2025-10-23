Festivalul toamnei la Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” Focșani

Reclama

Zi de sărbătoare astăzi, la Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” Focșani. Cu mic cu mare, copii, profesori și părinți s-au pregătit cu mare atenție și seriozitate pentru ”Festivalul Toamnei”. O sărbătoare mult așteptată, cu momente artistice, decoruri de poveste dar mai ales o sărbătoare a prieteniei. Copiii au petrecut clipe minunate cu colegii de clasă, de școală și-au creat amintiri și au gustat din roadele toamnei. ”Festivalul toamnei este deja o tradiție la școală noastră și un mod de a transforma o festivitate într-o lecție de viață: implicare, colaborare, responsabilitate. Ne dorim să întărim legătura școală-familie-comunitate și să arătăm încă o dată că lucrurile mari și frumoase se fac împreună”, a precizat directorul școlii, profesorul Mircea Lazăr. Curtea școlii s-a transformat într-un adevărat târg de toamnă, plin de culori, arome și distracție. Fiecare clasă și-a amenajat un stand cu produse tradiționale: fructe, legume dar și prăjituri sau zacuscă, pregătite cu drag pentru acest eveniment. Programul artistic a adus pe scenă recitări, cântece și dansuri populare dedicate anotimpului bogăției.

Festivalul toamnei a fost și în acest an o adevărată lecție despre bucurie, cooperare și recunoștință despre darurile naturii.

