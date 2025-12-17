Finalul anului aduce inaugurarea A7 Focșani – Adjud

Reclama

Veste bună din partea conducerii Companiei Naționale e Administrare a Infrastructurii Rutiere. Într-o postare de pagina de facebook, Cristian Pistol anunță că :”UMB forțează finalul de an: încă 50 de km pe Autostrada Moldovei înainte de Revelion! Este o cursă contracronometru pe șantierul dintre Focșani și Adjud. Constructorul român (UMB) trage tare, profitând de fiecare moment prielnic, pentru a deschide circulația până la sfârșitul anului. Aștept rezultatele testelor de calitate, iar dacă acestea vor fi conforme, voi putea să programez recepția lucrărilor în perioada 23-24 decembrie. Dacă totul corespunde standardelor de calitate și siguranță, românii vor primi un cadou binemeritat de sărbători.

O dată cu această nouă inaugurare, se va circula pe A7 de la Adjud la București iar traficul pe E 85 va fi redus considerabil.

