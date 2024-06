Forța Dreptei a câștigat primăriile Cotești și Tănăsoaia

Melania Mocanu Forța Dreptei Vrancea a reușit la scrutinul din 9 iunie să obțină două mandate de primari, în două localități care decenii la rând au fost sub conducere pesede. Este vorba despre doi oameni care au crezut în schimbare și care au muncit zi de zi pentru a-i aduce pe vrâncenii din localitățile lor în echipa Forța Dreptei! Felicitări,, noul primar al comunei Tănăsoaia! Mandatul său va fi greu, vine după un dezastru total lăsat de fostul primar penal pesede organizator de vânători pentru baronul Oprișan, hoțoman din bani europeni și un om care a prăduit pur și simplu localitatea din nordul județului. Sunt convins ca Melania va fi gospodarul care va scoate la lumină comunitatea rurală de la Tănăsoaia!

În mine și în echipa consilierilor județeni ai ADU va avea un sprijin necondiționat!

Felicitări Ionut Croitoru, noul primar Forța Dreptei de la Cotești! Sunt ferm convins că sub o administrație locală de dreapta, comuna cu specific vini-viticol de lângă Focșani va cunoaște un nou restart în privința investițiilor și a dezvoltării! Are un potențial imens și o istorie culturală deosebită! Localitatea trebuie să prospere pentru podgoriile atât de productive, pentru a atrage turiști la obiectivele din zonă, amintesc numai de Conacul Ghyka, atât de frumos refăcut de familia foștilor boieri dar și de Mănăstirea Cotești care adăpostește o bijuterie arhitectonică, o biserică veche, prea puțin cunoscută de vrânceni, ascunsă într-o pădure unde merită să mergi pentru a găsi tihnă.

Ionel Croitoru are și el de recuperat anii de stagnare economică de sub conducerea de stânga socialistă, dar are determinarea să ridice localitatea la nivelul mult așteptat de locuitori. Și el va găsi mereu sprijin și îndrumare la mine și la echipa de consilieri ADU!