Hai la teatru, în Adjud!

Reclama

Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, are plăcerea de a vă invita luni, 17 noiembrie 2025, ora 18:00, la Casa de Cultură Tudor Vornicu, str. Libertății, nr. 7, Adjud, la O COMEDIE CA-LA-CARTE: Week-end de Adio, pusă în scenă de Teatrul George Ciprian Buzău.

Reclama

,,După cinsprezece ani de căsătorie Hugh Preston, comediant de succes al BBC, este confruntat cu o situație aparent fără ieșire: soția sa, Liz, s-a îndrăgostit de John Brownlow, un bancher de succes mai tânăr și pedant, fiind pe punctul de a fugi cu acesta într-o escapadă romantică în Italia. Hugh imaginează o stratagemă de contracarare a planurilor proaspeților îndragostiți, înscenând un flagrant delict cu secretara sa Patricia (Paloma), sub atenta observație a doamnei Gray, guvernanta casei. Succesiunea alertă a situațiilor, inventivitatea mijloacelor în registrul comic, absurdul creat de neîntelegerea situației reale de către secretara, dar și de către guvernanta familiei, formează un carousel al arsenalului comic regăsit în scenă în numeroase qouid pro qouri.‟

Revenirea lui Dan Tudor pe scena Teatrului George Ciprian Buzău, ca regizor și actor al noii premiere WEEK-END DE ADIO, reprezintă o garanție a succesului de public. Acompaniat de o echipă de actori de calibru: Alexandra Velniciuc, Gabriel Coveșeanu, Afrodita Androne și Grațiela Teohari-Duban, efervescentul regizor ne promite O COMEDIE CA-LA-CARTE, în care aventurile amoroase, răsturnările de situație și autenticul interpretărilor vor reprezenta deliciul spectatorilor.

Vă așteptăm la o comedie cu actori celebri și vă garantăm două ore de râs în hohote! Intrarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile.

sursa: Centrul Cultural Vrancea