Împreună pentru dezvoltarea unui nou pol turistic și economic în zona Năruja–Reghiu

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a avut astăzi o întâlnire importantă pentru conturarea direcțiilor de dezvoltare ale microregiunii Năruja–Reghiu, la care au participat primarii Grigore Mihăeș (Năruja) și Cătălin Valisăreanu (Reghiu), alături de consultantul în fonduri europene Cătălin Șerbu și de Săndel Țăranu, președintele Asociației „Vârful Răiuți”.

Discuțiile au vizat fundamentarea unui plan integrat de dezvoltare ce pune în valoare potențialul turistic, economic și comunitar al zonei. Proiectele analizate sunt pregătite pentru a fi depuse spre finanțare europeană, totalizând investiții nerambursabile estimate la aproximativ 45 milioane euro.

Printre obiectivele strategice propuse se numără:

Reabilitarea drumului DC 94, care asigură legătura între localitățile Năruja și Reghiu.

Dezvoltarea turistică, prin amenajarea unui parc de aventură ce va include două trasee de tiroliană, pistă de bob alpin și o bază sportivă destinată ciclismului.

Realizarea unui complex turistic ce îmbină elemente tradiționale și moderne, incluzând o zonă de camping.

Reabilitarea unui muzeu local și a două case memoriale.

Crearea unui hub dedicat societății civile, cu activități pentru antreprenoriat, ecologizare, turism și economie circulară.

Înființarea unui combinat pentru prelucrarea lemnului, cu rol în valorificarea resurselor locale și stimularea economiei zonei.

”Susțin cu toată încrederea astfel de proiecte ambițioase, menite să valorifice potențialul extraordinar al zonei montane și să transforme această parte a Vrancei într-un adevărat pol turistic și economic.” – Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea