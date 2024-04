În 2024 vom merge pe Autostrada Moldovei! – deputat Ion Ștefan

Reclama

În 2024 vom merge pe Autostrada Moldovei! Garanția aceasta o ofer tuturor vrâncenilor și moldovenilor! Iar vorbele mele sunt întărite de imaginile constructorului român care muncește cu echipele lui pe șantierul aferent tronsonului Buzău- Focșani. Încă din 2019, când am intrat la guvernarea României, cu Ludovic Orban premier, am făcut din proiectul lui A7 o prioritate și am condus săptămânal ședințele de lucru pe marele proiect de infrastructură de la Ministerul Transporturilor. Banii europeni ne vor aduce autostradă în singura regiune istorică fără șosea de mare viteză.

Autostrada Moldovei A7 este un proiect vital pentru regiunea noastră, menit să ofere conexiuni rutiere rapide și sigure spre marile orașe din est și din sud, dar și spre rețelele internaționale de transport. A7 va însemna dezvoltare economică și socială pentru întreaga zonă.