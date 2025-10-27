Încep lucrările de consolidare și restaurare a Sălii de lectură de la Biblioteca Județeană Vrancea

De către

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a semnat ordinul de începere a lucrărilor de consolidare și restaurare a Sălii de lectură a Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea, o investiție esențială pentru salvarea și protejarea acestei clădiri istorice și pentru siguranța cititorilor și a bibliotecarilor.

Obiectivul general al proiectului: Consolidarea structurală și restaurarea sălii de lectură din cadrul Bibliotecii Județene Vrancea (Str. Mr. Gh. Sava nr. 4B Focșani), aflată într-un stadiu avansat de degradare, în scopul creșterii siguranței clădirii, protejării patrimoniului cultural și îmbunătățirii eficienței energetice.

Lucrări care vor fi realizate:

Consolidarea clădirii cu risc seismic

Eficientizarea energetică a clădirii

Restaurarea fațadelor, inclusiv a elementelor decorative și a tencuielii

Reparații acoperiș și refacerea sistemului pluvial

Reabilitarea instalațiilor interioare

Modernizarea finisajelor interioare

Iluminat LED pentru eficiență energetică sporită

Proiectul este finanțat din fonduri europene în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021–2027, acțiunea ”Consolidarea clădirilor publice vulnerabile la risc seismic”.

Valoarea totală: 12.868.908 lei

Durata proiectului: iulie 2025 – august 2028

Cronologia proiectului:

✔️ 21 august 2024 – Depunerea documentației pentru finanțare, în cadrul Programului Regional Sud-Est – Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic major.

✔️ Martie 2025 – Lansarea licitației publice pentru execuția lucrărilor, care a fost atribuită în luna iulie 2025.

✔️ 8 iulie 2025 – Semnarea contractului de finanțare europeană cu ADR Sud-Est, în cadrul Programului Regional Sud-Est.

✔️ 18 iulie 2025 – Semnarea contractului de execuție a lucrărilor de consolidare și restaurare.

Imobilul de pe strada Maior Gheorghe Sava nr. 4B este o construcție emblematică ridicată în secolul al XX-lea, înainte de Primul Război Mondial, monument istoric ce reprezintă un fragment important din istoria orașului Focșani. Transformarea acestei case într-un spațiu cultural a permis păstrarea și valorificarea unei părți din istoria orașului, oferind în același timp comunității un loc dedicat cunoașterii și educației.

„Vrem să redăm frumusețea de odinioară a acestei clădiri, pe care o vom transforma într-un spațiu modern și primitor. Este o investiție care îmbină protejarea patrimoniului cultural cu grija pentru siguranța oamenilor și accesul la cultură pentru copii, tineri și publicul larg. Continuăm să construim, cu grijă pentru trecut și responsabilitate pentru viitor!”, este mesajul președintelui Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea