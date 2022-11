Încep lucrările de reabilitare la Secţia Dermatologie – ORL – Oftalmologie a Spitalului Județean ”Sf. Pantelimon” din Focșani

Reclama

Consiliul Județean Vrancea are în derulare proiectul „Reabilitare energetică şi lucrări conexe Spitalul Judeţean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focşani, Secţia Psihiatrie şi Boli infecţioase şi Secţia Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie”, iar astăzi încep lucrările de execuție la cel de-al doilea corp de clădire, care găzduiește secțiile dermatologie, ORL și oftalmologie, după ce în data de 3 octombrie au demarat lucrările la primul corp de clădire, secția de psihiatrie din Str. Comisia Centrală nr. 15 B. Președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, a semnat ordinul de începere a lucrărilor și a prestării serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pentru imobilul C1 (Secţia Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie), începând cu data de 29 noiembrie 2022. ”În urma reabilitării și modernizării acestor secții ale Spitalului, atât pacienții, cât și personalul medical vor beneficia de condiții mult îmbunătățile de tratament, de confort și siguranță”, a afirmat Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea. Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice, prin derularea de lucrări de intervenție cu scopul termoizolării celor două corpuri de clădiri, modernizării instalației de preparare și distribuire a agentului termic și a apei menajere, instalarea sistemelor de climatizare, modernizarea instalației de iluminat, inclusiv utilizarea de surse regenerabile pentru asigurarea necesarului de energie, precum și alte lucrări conexe. Proiectul este finanțat din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon și are o valoare totală de 12.104.509 lei. Termenul de finalizare al proiectului este decembrie 2023. Consiliul Județean Vrancea a mai finalizat un proiect privind ”Reabilitarea energetică și lucrări conexe la Secția pneumoftiziologie a Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani” și mai are în derulare proiectul „Modernizare și dotare secție ambulatoriu de specialitate pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Sf.Pantelimon Focșani”, ambele finanțate din fonduri europene în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

