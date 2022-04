Încep lucrările de reabilitare la sediul Protecției Copilului Vrancea

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Cătălin Toma, a semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru obiectivul de investiții situat pe B-dul Gării nr. 13 din Focșani. ”Am semnat ordinul de începere a lucrărilor și am fost la fața locului pentru a discuta cu constructorul. Am fost asigurați că până la finalul anului proiectul va fi terminat. Beneficiile sunt multiple în urma reabilitării clădirii. Se va reduce consumul anual de energie primară, dar și cel de energie finală (utilizând surse neregenerabile). Obiectivul nostru, în calitate de administrație județeană, este să creștem numărul clădirilor publice cu o clasificare mai bună a consumului de energie în municipiul Focșani, prin sporirea eficienței energetice a clădirilor pe care le avem în reabilitare”, a precizat Cătălin Toma, președintele CJ Vrancea.

Administrația județeană implementează proiectul „Reabilitare energetică și lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, B-dul Gării, nr. 13, Municipiul Focșani, jud. Vrancea Cod SMIS 2014+: 137362”, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B: „Clădiri publice”. Măsurile de creștere a eficienței energetice vor fi asigurate prin:

1) Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;

2) Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

3) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu;

4) Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat în clădiri.

Principalele măsuri conexe care vor fi puse în aplicare în cadrul proiectului: reabilitarea acoperișului, executarea unor lucrări de recompartimentare interioară (grup sanitar); lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre); realizarea unei rampe de acces în clădire pentru persoanele cu dizabilități, montarea unei platforme oblice, realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități, reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate etc. Valoarea totală a proiectului derulat de CJ Vrancea este de 2.720.211,75 lei, (din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.070.126,65 lei), asistența financiară nerambursabilă solicitată este de 2.028.724,12 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 1.759.607,65 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 269.116,47 lei), iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 41.402,53 lei.

Comunicat de presă CJ Vrancea

