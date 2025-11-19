Începe ”vânătoarea” de petarde. Polițiștii au demarat campania „Siguranța nu este un artificiu”

Începe ”vânătoarea” de petarde. Polițiștii au demarat campania „Siguranța nu este un...

Reclama

Odată cu apropierea sărbătorilor polițiștii vrânceni atrag atenția că petardele pot provoca răni grave, pot afecta animalele și pot transforma sărbătorile în situații nedorite. Este important ca utilizarea artificiilor să se facă doar în condiții de siguranță și cu respectarea legislației în vigoare.

Totodată, polițiștii readuc la cunoștința cetățenilor faptul că, începând cu data de 9 august 2025, au intrat în vigoare modificările aduse Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, prin Legea nr. 92/2025. Noile prevederi stabilesc reguli mai clare privind deținerea, comercializarea și utilizarea articolelor pirotehnice, în scopul creșterii siguranței publice și prevenirii evenimentelor nedorite.

Reclama

Principalele modificări:

1. Clasificarea articolelor pirotehnice rămâne structurată pe categorii (F1-F4, T1-T2, P1-P2), în funcție de nivelul de risc și domeniul de utilizare.

Categoria F1 (articole cu risc foarte scăzut, ex. artificii de mici dimensiuni) poate fi comercializată numai persoanelor care au împlinit 16 ani.

Categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 nu mai pot fi puse la dispoziția persoanelor fizice.

2. Comercializarea și utilizarea articolelor pirotehnice:

Doar persoanele juridice autorizate pot deține și vinde articole pirotehnice, în limitele categoriei pentru care au primit autorizație.

Persoanele fizice pot deține și folosi, în tot timpul anului, doar articole din categoria F1 (ex. steluțe, jerbe, pocnitori de foarte mică intensitate), dar nu au dreptul să le confecționeze, importe sau comercializeze.

Organizarea spectacolelor pirotehnice cu articole din categoriile F2-F4 este permisă numai pe baza aprobărilor și avizelor emise de autoritățile competente (primărie, ISU, poliție).

3. Restricții privind folosirea articolelor pirotehnice:

Utilizarea lor este interzisă:

-între orele 24:00-06:00, cu excepția perioadelor autorizate (Revelion, evenimente locale/naționale);

-la distanțe mai mici de 50 m de blocuri cu până la 4 etaje sau 100 m de clădiri cu peste 4 etaje;

-în apropierea instalațiilor electrice, a depozitelor de combustibil, a pădurilor, pe drumurile publice, în zone aglomerate ori în locuri cu risc de incendiu sau explozie.

4. Regim sancționator:

Infracțiuni: se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 5 ani sau cu amendă, în funcție de gravitatea faptelor (ex. comercializarea către minori, deținerea sau folosirea ilegală de articole pirotehnice din categoriile interzise).

Contravenții: se sancționează cu amenzi între 1.000 de lei și 7.500 de lei, iar pentru persoanele juridice limitele amenzilor se majorează cu 100%.

Facem apel la respectarea cadrului legal privind utilizarea articolelor pirotehnice. Vă rugăm să le folosiți doar în mod responsabil și exclusiv în condiții de siguranță.

Dragi părinți, fiți atenți la copiii dumneavoastră și nu îi încurajați să folosească petarde. Acestea sunt periculoase și pot provoca răni grave.

Totodată, vă reamintim că, în funcție de categoria articolelor pirotehnice și de modul în care sunt utilizate, nerespectarea legii poate atrage sancțiuni contravenționale sau chiar penale.

Exemple:

La data de 6 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au identificat pe Bulevardul Dimitrie Cantemir, doi minori care aveau asupra lor articole pirotehnice din categoria F4, acestea fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În aceeași dată, la ora 20:30, pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiul Focșani, polițiștii au identificat alți doi minori având asupra lor materiale pirotehnice tip FS3, categoria P1, care au fost de asemenea ridicate în vederea stabilirii provenienței și continuării verificărilor.

La data de 14 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Nănești, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat, în apropierea Școlii Gimnaziale Bălești, un minor care a folosit o petardă. În urma legitimării, minorul a predat polițiștilor mai multe articole pirotehnice din categoria P1, fiind efectuate verificări cu privire la proveniența acestora.

Sursa: IPJ Vrancea