De către

Intervenție a elicopterului SMURD la un accident în Vrancea

Reclama

În această seară, în zona Mănăstirii Tarnița, comuna Bolotești, a avut loc un accident în care a fost implicat un ATV. În urma incidentului a rezultat o victimă, conștientă la sosirea echipajelor de intervenție. La fața locului au intervenit un echipaj SMURD din cadrul Secției de Pompieri Vidra, un echipaj Salvamont, precum și elicopterul SMURD Galați.

Victima, un bărbat în vârstă de 25 de ani, conștient, politraumatizat, a fost preluată de echipajul elicopterului SMURD Galați și transportată la Spitalul Județean Galați pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Sursa:ISU Vrancea

Reclama