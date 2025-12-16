Intervenții de foc pentru pompierii vrânceni

Reclama

Pompierii vrânceni au intervenit pentru stingerea a două incendii puternice izbucnite în Nereju și orașul Odobești. ”Trei echipaje cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Secției de Pompieri Vidra, în cooperare cu SVSU Nereju, intervin pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuință din comuna Nereju. La sosirea echipajelor de pompieri, incendiu se manifesta generalizat la o casă pe cca 200mp”, au transmis pompierii.

În această dimineață, alarma a sunat din nou la ISU Vrancea și a anunțat un incendiu în orașul Odobești. ”În această dimineață, pompierii militari din cadrul ISU Vrancea au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din cartier Unirea, oraș Odobești

La fața locului s-au deplasat trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD în cooperare cu SVSU Odobești.

La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta localizat în zona coșului de fum, iar forțele de intervenție au acționat pentru limitarea propagării și lichidarea focarelor.

Proprietarul casei a suferit un atac de panică, fiind asistat medical de paramedicii SMURD, refuzând transportul la o unitate spitalicească”, a precizat ISU Vrancea.

