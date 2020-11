Investiții majore pentru Vrancea în următoarea perioadă

Într-un an de guvernare, PNL a demonstrat că poate aduce investiții pentru comunitățile locale. În Vrancea, ministrul Ion Ștefan, candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul României, are în lucru proiecte necesarii dezvoltării economice a județului. 2 miliarde de euro vor fi investite în Vrancea pentru realizarea a patru mari proiecte pe care vrâncenii și moldovenii le cer de ani de zile. Suma va fi investită pentru finalizarea Canalului de irigații Siret-Bărăgan, pentru tronsonul vrâncean al Autostrăzii 7 ”Unirea Principatelor”, pentru noul Spital Județean din Focșani, dar și pentru realizarea noului drum expres între Focșani și Brăila. De asemenea, liberalii își propun ca, până în 2023, 70% din gospodăriile românilor să se încălzească cu gaze naturale. ””Vor veni peste 2 miliarde de euro în Vrancea pentru investiții. Vorbim despre continuarea lucrărilor la Canalul Siret-Bărăgan, Autostrada 7, care trece prin Vrancea, Spitalul Județean, pe care îl vom introduce în Planul de Reziliență și, tot aici, va intra și drumul expres Focșani-Brăila. Acestea sunt proiecte concrete. Vor fi lucruri realizate, nu doar vorbite și promise. De altfel, Guvernul liberal a demonstrat, în numai un an de zile de mandat, că este capabil să deblocheze proiecte necesare românilor, dar pe care PSD le-a ținut la sertar. Între acestea, este vorba și despre finanțarea extinderii rețelelor de gaze. Până în 2023, aceste proiecte de racordare a gospodăriilor românilor la gazul românesc din Marea Neagră, trebuie implementate. În caz contrat, ar trebui să dăm banii înapoi și nu cred că este vreun primar care să dorească să ajungă în acest punct pentru comunitatea de care o păstorește”, a spus ministrul Ion Ștefan. Printre candidații eligibili pe lista PNL Vrancea pentru Camera Deputaților este și Ionel Dancă, șeful Cancelariei prim-ministrului. Prezent la Focșani, acesta a precizat că că targetul echipei de parlamentari pe care PNL Vrancea o va avea în noul Legislativ de la București este creșterea salariului mediu în Vrancea, prin sprijinirea proiectelor de investiții în județ care să aducă dezvoltare și salarii mai mari pentru vrânceni. ”La nivel național, salariul mediu net a crescut, în luna august 2020, comparativ cu perioada similară din 2019, la 3.275 lei. În Vrancea, salariul mediu net a crescut în iunie 2020, față de iunie 2019, cu 5,7%, ajungând la 2.557 lei. Problema este că salariul mediu net în Vrancea este mai puțin de 80% din media națională, pe care noi, viitorii parlamentari ai PNL, ne angajăm să o rezolvăm. Prin programul de guvernare, ne angajăm să crească salariul mediu cu 1.200 lei până în 2024. Noi, deputații și senatorii PNL vom sprijini proiectele prin care veniturile în Vrancea să crească”, a declarat și Ionel Dancă. (Material realizat de SC INFORMAȚIA VRÂNCEANĂ SRL, la comanda PNL Vrancea, Cod mandatar financiar 11200025)

