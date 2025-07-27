Investiții pentru scăderea cheltuielilor la Primăria Nistorești

Reclama

Investiție importantă la Nistorești, în contextul austerității de care se tot vorbește. Administrația locală a demarat un proiect de montarea a panourilor fotovoltaice pe școală și pe clădirea primăriei pentru a reduce factură la energia electrică folosită atât pentru instituții cât și pentru iluminatul public. ”Este o investiție realizată atât din fonduri europene cât și din fonduri proprii. Am reușit realizarea infrastructurii pentru rețeaua electrică, s-au obținut toate avizele și vom intra apoi în procedură de achiziționare a panourilor fotovoltaice. Orice economie pe care o putem face la bugetul local este foarte importantă pentru comunitatea noastră”, a precizatul primarul Teodor Dobre. Cu ajutorul unei echipe dedicate și un primar cu viziune, localitatea Nistorești se modernizează.

