Ion Ștefan câștigă detașat președinția Consiliului Județean Vrancea – acesta este rezultatul ultimului sondaj realizat în Vrancea

Un sondaj de opinie realizat în această perioadă arată intenția clară a cetățenilor de a trimite un profesionist de dreapta la conducerea județului Vrancea. Respondenții chestionați au răspuns în proporție de 26,9% ca îl vor ca președinte al Consiliului Județean Vrancea pe candidatul Alianței Dreapta Unită, Ion Ștefan, la alegerile locale care vor avea loc pe 9 iunie 2024. Încrederea pe care o au vrâncenii în fostul ministru al dezvoltării și în parlamentarul care a lucrat pentru a aduce în Vrancea peste 100 milioane de euro în proiecte pentru sectorul public și pentru antreprenori, între 2019-2020, este covârșitoare, candidatul ADU la președinția Consiliului Județean Vrancea, Ion Ștefan, situându-se peste principali săi competitori politici. Experiența și munca în folosul vrâncenilor și a județului și-au spus cuvântul.

Vrâncenii cer spital, Ion Ștefan se angajează să îl construiască până în 2028

De asemenea, sondajul la care facem referire menționează și principalele direcții în care ar trebui să se deruleze investiții urgente. Astfel, 19% dintre vrânceni identifică noul spital de la Focșani ca fiind absolut necesar, urmat de o infrastructură rutieră modernizată, cu 14%, investiții în domeniul educației cu 13 procente, turism 8%, agricultură cu 6% și construirea unui parc industrial cu 5% . Totodată, 29% dintre cei chestionați au spus că ar fi necesare investiții urgente în toate aceste domenii! Candidatul ADU la funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea, Ion Ștefan, spune că pentru toate doleanțele vrâncenilor are soluții, alături de echipa ADU la Consiliul Județean. “ Noul spital județean din Focșani va fi gata în 2028 cu mine la conducerea CJ. Cât am fost ministru, am lăsat un proiect matur pentru această nouă unitate sanitară, care însă nu a mai fost o prioritate pentru PSD și PNL. Mă angajez în fața cetățenilor să îl construiesc și să îl fac funcțional. De asemenea, urgență maximă pentru echipa ADU la CJ vor fi și drumurile din Vrancea, infrastructura rutieră fiind un factor important care să aducă investitori pentru parcurile industriale, dar și pentru dezvoltarea turismului. Oamenii trebuie să ajungă în siguranță la familiile lor și pentru asta, drumurile trebuie să fie pe măsura taxelor plătite la bugetele locale. Mă angajez să lucrez în parteneriat cu primarii să avem drumuri ca-n Europa”, a spus candidatul ADU pentru președinția CJ Vrancea la alegerile locale din anul acesta.

Ce îi deranjează cel mai mult pe vrânceni?

Aceasta a fost o întrebare din sondajul la care facem referire, iar răspunsurile oamenilor sunt foarte clare. De altfel, problemele cu care ne confruntăm sunt bine cunoscute și sunt aceleași de ani de zile, toate ignorate de autoritățile publice județene de până acum. Ion Ștefan, candidatul Alianței Dreapta Unită la funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea, spune că din 9 iunie, după ce va câștiga alegerile, acestea vor găsi rezolvare. Între cele mai grave probleme care ar trebui rezolvate în județ, semnalate de cetățeni, se numără: Serviciile medicale cu 18 procente, infrastructura rutieră deficitară cu 13%, lipsa locurilor de muncă- 9%, facturile mari la utilități- 8%, lipsa investițiilor- 6 procente ori lipsa perspectivelor pentru tineri- 3%. Mulți dintre respondenți le-au identificat pe toate acestea ca fiind probleme importante ce nu mai suferă amânare. “Unul dintre proiectele mele din programul politic cu care candidez la președinția Consiliului Județean Vrancea pe 9 iunie prevede să reducem la jumătate tarifele practicate în acest moment la utilitățile publice, adică apă-canal și gunoi. Vrâncenii au nevoie de servicii de calitate, furnizate continuu și la prețuri rezonabile, nu ca acum când plătim dublu față de Italia sau Germania. Din 10 iunie, după ce ajung la CJ Vrancea, voi tăia aceste tarife pentru a fi suportabile de către populație”, a spus Ion Ștefan, candidatul ADU la alegerile din 9 iunie.

Vrâncenii au încredere și în echipa consilierilor județeni și ADU

Sondajul arată și intenția de vot a vrâncenilor în ceea ce privește componența Consiliului Județean Vrancea unde echipa ADU înregistrează 21,1% din intenția la vot. Echipa lui Ion Ștefan de la CJ Vrancea este favorită, Alianța fiind opțiunea de dreapta numărul 1, semnal clar dat de oameni că au taxat mermeleala comasaților! “Este extrem de important ca vrâncenii să vină la vot pe 9 iunie, să aibă încredere că nu toți politicienii suntem la fel! Mie îmi place să muncesc și îi respect pe oamenii care prețuiesc valoarea muncii lor și sunt buni profesioniști! Sunt ministrul dezvoltării care a controlat toate lucrările derulate pe bani de la bugetul național și din bani europeni și nu am acceptat facturi neverificate! Am pus capacul la borcanul cu miere și am oprit risipa! Asta voi face și la Consiliul Județean Vrancea, voi respecta fiecare leu dat de vrânceni din taxe și impozite și voi publica săptămânal toate cheltuielile efectuate la Consiliul Județean. Ușile instituției vor fi deschise pentru cetățeni”, a mai declarat Ion Ștefan, candidatul Alianței Dreapta Unită la funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea la alegerile locale din 9 iunie.

(Material realizat de SC INFORMAȚIA VRÂNCEANĂ SRL, la comanda Partidului FORȚA DREPTEI VRANCEA (Alianța electorală: Alianța Dreapta Unită USR-PMP-FORȚA DREPTEI). Cod mandatar financiar coordonator 21240063)

