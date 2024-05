Ionel Strîmbei viitorul primar al comunei Dumbrăveni

Reclama

Ionel Strîmbei este candidatul Alianței Dreapta Unită pentru funcția de primar al comunei Dumbrăveni. Cu o vastă experiență în administrația publică, fost primar și viceprimar, Ionel Strîmbei își va canaliza toată energia către modernizarea comunei Dumbrăveni. Continuarea proiectelor din mandatul său de primar dar mai ales proiecte noi, de care comunitatea are nevoie pentru a ridica nivelul de trai. ”Voi pune accent pe dorința cetățenilor astfel că lunar voi face întâlniri cu aceștia pentru a vedea care le sunt nevoile iar ușa primăriei va fi deschisă permanent pentru fiecare în parte. Am luat decizia de a candida din respect pentru oameni, pentru că mai am multe de făcut pentru ei. Alături de Ion Ștefan, în calitate de președinte al Consiliului Județean Vrancea vom acorda o atenție majoră Spitalului Dumbrăveni. Vom aloca fonduri pentru obținerea autorizației de incendiu care lipsește încă din anul 2016, vom construi o clădire nouă în care să se mute unele compartimente existente pantru ca în actuala clădire să se revină la spitalizările de zi pentru cetățenii din această zonă. În acest moment, spitalul nu se mai poate ocupa de populația din comunele adiacente Dumbrăveniului pentru că nu există spațiu și nu se pot realiza circuite funcționale”, a anunțat Ionel Strîmbei, candidatul Alianței Dreapta Unită pentru funcția de primar al comunei Dmbrăveni. În mandatul său de ministrul al Dezvoltării, Ion Ștefan a alocat peste 15 miliarde de lei pentru ca Spitalul Dumbrăveni să fie dotat cu un ecograf modern dar și un aparat si aparatul roentgen, pentru radiologie. ”Sănătatea vrâncenilor a fost și va fi printre prioritățile mele. Am alocat sume importante de bani pentru Spitalul Dumbrăveni pentru că locuitorii din această parte a județului au nevoie de servicii medicale de calitate și aproape de casă. Nu ne oprim aici. După 9 iunie, spitalul va intra în reabilitare și vom aduce dotări de ultimă generație. Este obligatoriu să achiziționăm un computer tomograf, un aparat RMN dar și o ambulanță. Parcul auto al spitalul este depășit și are și el nevoie de mașini noi, echipate corespunzător. Facem echipă pentru Dumbrăveni, pentru vrânceni, pentru a investi în sănătatea fiecăruia dintre voi”, a precizat Ion Ștefan, candidatul Alianței Dreapta Unită pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea.

Programul electoral al candidatului ADU – Ionel Strîmbei

Construirea unei grădinițe cu program prelungit

Reabilitarea bazei sportive și sprijinirea unei echipe de fotbal competitive

Construirea unei săli de sport

Șanțuri dalate și podețe în toate satele

Realizarea unor trotuare de-a lungul E 85

Achiziționarea unui microbuz cu care să se facă transport local GRATUIT între satele comunei

În parteneriat cu Consiliul Județean Vrancea, acordarea de vouchere în valoare de 200 de euro pentru achiziționarea de rechizite la început de an școlar

Teren GRATUIT pentru tinerii căsătoriți

(Material realizat de SC INFORMAȚIA VRÂNCEANĂ SRL, la comanda Partidului FORȚA DREPTEI VRANCEA (Alianța electorală: Alianța Dreapta Unită USR-PMP-FORȚA DREPTEI). Cod mandatar financiar coordonator 21240063.

