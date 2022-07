Izvoarele rămân fără apă. Din cauza secetei accentuate, apa este furnizată cu program

O nouă vară secetoasă în Vrancea. În multe localități din Vrancea, apa potabilă curge la robinet după un program iar multe izvoare au secat. La Tâmboești, apa pentru uz casnic este adusă cu cisterne iar persoanele cu dizabilități primesc bidoane cu apă potabilă din partea Primăriei. ”Pe an ce trece situația se agravează. Este o secetă extremă. Avem trei sferturi din localitate fără apă. Aprovizionăm cu apă cu ajutorul pompierilor, cu tractorul, cu mașina CUP-ului și cu mașina personală. Ajungem la persoanele cu dizabilități cu bidoane cu apă potabilă. Am achiziționat un teren pentru amplasarea unui bazin în partea de sus a comunei și sperăm să reușim să introducem o conductă paralelă pentru aprovizionarea cu apă, însă aceasta nu este o soluție de viitor. Noi suntem legați la CUP și investițiile trebuie făcute de ei. Avem costuri mari pentru a aproviziona populația cu apă menajeră. Apa este indispensabilă și nu ne permitem să o risipim. CUP-ul trebuie să găsească soluții, să investească în rețea de apă pentru că ne este foarte greu și populația suferă”, a precizat primarul Mariean Pleșea. Nici fântânile nu mai au apă iar oamenii sapă la zeci de metri pentru a fora noi puțuri. Mai multe, administrațiile locale au demarat controale pentru a depista cine udă necontrolat dar și pe cei ce sunt racordați fraudulos. ”Căutăm zilnic soluții. Am alocat bani pentru ca fântânile de la marginea comunei să fie curățate iar oamenii să poată lua apă și de acolo. Este o secetă cumplită și multe fântâni au secat iar atunci când forezi nu dai de apă. Am forat de 2 ori până la 225 de metri să găsim apă, nu am plătit încă pentru lucrare. La Șoimu am montat panouri fotovoltaice pentru curent, ca să mai economisim și să nu creștem prețul la apă. Dăm zilnic drumul la 1400 de tone de apă o dată și în 3 ore e gata. Sunt mulți care nu înțeleg și folosesc foarte multă apă la udat și la robinet nu mai ajunge. Este foarte greu să găsim soluții, pentru că este o secetă cumplită, totul e uscat pe câmp. Dacă oamenii nu înțeleg să consume apa rațional, nu vom mai avea deloc”, a spus primarul Gheorghe Popa, de la Păunești. Cisternele cu apă de la pompieri ajung și la Broșteni iar la Dumbrăveni sau la Bordești apa este furnizată cu program. Nici la nivel național, situația nu este mai bună. Dunărea are cel mai mic nivel din ultimii 30 de ani iar multe râuri pur și simplu au secat.

