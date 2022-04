Izvorul Tămăduirii, în prima vineri din Săptămâna Luminată. Izvorul Sfânt se află în Istanbul

Credincioșii ortodocși sărbătoresc astăzi Izvorul Tămăduirii, în prima vineri din Săptămâna Luminată. Sărbătoarea amintește de o minune petrecută în Constantinopol, Maica Domnului arătându-i Împăratului Leon cel Mare (457-474) un izvor cu apă vindecătoare. Praznicul are menirea de a aduce în atenția credincioșilor rolul pe care Fecioara Maria l-a avut în mântuirea oamenilor. Biserica Izvorul Tămăduirii din Constantinopol, cunoscută și sub denumirea de Mănăstirea Izvorului Maicii Domnului se află în Istanbul, în cartierul Zeitinburnu, în apropiere de Balikli, la numai câteva sute de metri de vechile ziduri ale orașului. Construcția reprezintă unul din cele mai vechi lăcașuri de cult ortodoxe din cetatea Împăratului Constantin cel Mare. Poarta Silivri este situată la 500 de metri de Biserica Izvorul Tămăduirii. În prezent, ansamblul monahal este amplasat între cimitirul ortodox și cel armean. Mănăstirea Izvorul Tămăduirii este condusă de un episcop și este unul dintre cele mai cunoscute locuri de rugăciune din zonă. Pentru a ajunge la izvorul cu apă sfințită, credincioșii trebuie să coboare 25 de trepte din piatră. În vinerea din Săptămâna luminată, după Liturghie, preoții săvârșesc slujbă de sfințire a apei, aceasta purtând numele de Aghiasmă Mică. Conform tradiției, ea vindecă bolile. Învățăturile bisericești spun că apa sfințită are puteri tămăduitoare. Aghiasma Mică trebuie consumată mai ales de bolnavi pentru a împărtăși energiile vindecătoare ale Duhului Sfânt, care există în compunerea ei. Apa sfințită în ziua Izvorului Tămăduirii se bea de toți membrii familiei, inclusiv de copii, dimineața, pe stomacul gol. Totodată, Aghiasma Mică este recomandată elevilor și studenților, deoarece se consideră că Dumnezeu le va lumina mintea și vor trece cu bine peste teste și examene.

Sursa: fanatik.ro

