Jandarm vrâncean, aflat în timpul liber, a depistat în București un tânăr dat în urmărire națională

Noaptea trecută, in jurul orei 2.00, în timp ce se afla în concediu, în București, în zona Universitate, colegul nostru a fost întrebat de un tânăr, care s-a apropiat de grupul lui, dacă îi poate oferi ceva de mâncare sau bani. Prietenii jandarmului au încercat să îl alunge, dar colegului nostru i s-a părut cunoscut și a mers să il întrebe cum se numește. Tânărul a dat un nume fals, însă colegul nostru nu l-a crezut. A mers imediat la o patrulă de poliție care se afla în apropiere, le-a arătat poza tânărului, pe care o avea în telefon pe grupul de serviciu și au mers împreună in căutarea acestuia, găsindu-l în scurt timp. În urma verificărilor, s-a constatat faptul că tânărul în vârstă de 15 ani, cu domiciliul în Vrancea era dat in urmărire națională, fiind dispărut de mai mult timp de acasă. Acesta a fost condus la secția de poliție, unde s-a luat legătura cu membrii familiei. Colegul nostru, sg. maj. Bîtcă Radu Ioan, este cadru al Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea din luna septembrie a anului 2022.

Sursa: IJJ VRANCEA

