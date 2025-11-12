Lepșa și Greșu: prima dată în istorie cu apă potabilă dintr-un sistem public modern

Lepșa și Greșu: prima dată în istorie cu apă potabilă dintr-un sistem...

Reclama

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a semnat autorizația de construire pentru continuarea lucrărilor de înființare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare în Lepșa și Greșu, comuna Tulnici – o investiție esențială pentru una dintre cele mai frumoase zone montane ale județului Vrancea, care nu a beneficiat niciodată de un sistem public de alimentare cu apă potabilă. De asemenea, sistemul public de canalizare reabilitat prin acest proiect va fi accesibil unui număr mult mai mare de locuitori, de la 1.600 la 6.100.

Prin intermediul Companiei de Utilități Publice SA Focșani, al cărui acționar majoritar este Consiliul Județean Vrancea, implementăm proiectul ”Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în Lepșa – Greșu (UAT Tulnici)”, o investiție de aproximativ 70 milioane lei, un pas concret pentru dezvoltarea durabilă a zonei.

Reclama

Principalele lucrări ce vor fi realizate:

Dren de captare și stație de pompare pe pârâul Mărului – debit 12,2 l/s

Conductă de aducțiune din fontă ductilă DN200 – 353 ml

Gospodărie de apă Greșu – stație de filtre, rezervor de 1.000 mc, clorinare și dispecerat

Rețele de apă – 12.218 ml, canalizare – 10.613 ml (progres fizic: 39–41%)

Extinderea stației de epurare Lepșa – de la 1.600 la 6.100 locuitori

”Prin această investiție, oferim comunității și turiștilor din zonă condiții moderne, sigure și sustenabile, protejăm mediul și sprijinim dezvoltarea economică locală. Cred cu tărie că accesul la apă curată și utilități de bază nu este un privilegiu, ci un drept pentru fiecare locuitor al județului Vrancea.”, spune Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea