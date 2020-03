Liberalii propun un om integru și cu proiecte pentru comunitate la Cîmpuri

Campania de promovare a candidaților liberali pentru funcțiile de primar continuă. La Câmpuri, propunerea filialei județene pentru funcția de prim edil este Ioan Panțîru. Ședința s-a desfășurat la Căminul Cultural, în fața a aproximativ 100 de persoane. Din prezidiu au făcut parte Eduard Lambrino, Daniel Moroșanu, ministrul Ion Ștefan și candidatul Ion Panțîru. Au luat cuvântul fiecare, reiterând importanța alegerilor din acest an și succesul avut de PNL la alegerile de anul trecut. Ioan Panțîru a accentuat că din 2012 administrația PSD de atunci și până în prezent nu a întreprins mai nimic pentru dezvoltarea localității, aceasta având aceeași nefericită soartă ca și Soveja. De numele localității Cîmpuri se leagă existența lui Moș Ioan Roată, fruntașul plin de înțelepciune și simbol al alegerilor ad-hoc de la 1859, anul Unirii Principatelor Române. Principalul obiectiv al candidatului liberal Ioan Panțîru este acela de a se apuca efectiv de treabă alături de toți locuitorii pentru a readuce comuna Cîmpuri la stadiul unei comunități moderne, în ton cu secolul în care trăim. ”Sunt conștient că va fi o luptă grea, dar cu ajutorul dumneavoastră sigur vom reuși! Valorile de care depinde reușita noastra sunt: onestitatea, munca, curajul, corectitudinea și apropierea față de cetățeni. Trebuie să fim conștienți că avem datorii față de noi, dar mai mult față de generațiile viitoare cărora nu trebuie să le compromitem viitorul”, a spus Ion Panțîru. Candidatul liberal a promis că va fi primarul tuturor celor care viețuiesc în Cîmpuri, indiferent de statut social sau apartenență politică. Dorește ca percepția publică să fie aceea că primarul este în slujba cetățeanului și nu invers. De asemenea, vrea să sprijine inițiativa privată a întreprinzătorilor locali, pentru a încuraja revenirea tinerilor plecați peste hotare. Va încuraja administrarea localității într-un nou spirit, acela al susținerii publice, împreună cu toți locuitorii, cu care să formeze o adevărată echipă, cu onestitate, curaj și dorință de performanță. Ministrul Ion Ștefan a subliniat că alegerile din acest an vin în contextul trendului pozitiv avut de PNL din 2016 până în prezent. Cu atât mai încurajatoare fiind rezultatele alegerilor europarlamentare din 2019, în urma cărora filiala Vrancea s-a clasat a patra ca si organizație la nivel național, dar și rezultatele foarte bune obținute la alegerile prezidențiale. ”Există speranța în rândul alegătorilor că poate fi alungată „ciuma roșie” din Vrancea. Împreună vom reuși să ridicăm nivelul de trai al vrâncenilor, să devenim un județ fruntaș la atragerea fondurior europene dar și a investitorilor”, a transmis ministrul Ion Ștefan. Echipa liberală și-a exprimat întreaga susținere pentru candidatul Ion Panțăru și are încredere că acesta va iniția proiecte care să revitalizeze comuna, cu sprijinul masiv din partea comunității.

