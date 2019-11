Liviu Macovei a votat pentru președinte proeuropean

Președintele USR Focșani, Liviu Macovei a mers încă de dimineață să-și exprime dreptul de vot. Alături de acesta a fost și soția sa.” “Am votat pentru un președinte proeuropean, am votat pentru viitorul copiilor noștri, am votat pentru un președinte care are voința să se bată pentru lucruri cu adevărat importante pentru societate, pentru un președinte activ, un președinte care va pune în primul rând accent pe educație, pe sănătate. Am votat pentru un președinte care nu va fi nici jucător, nici spectator, nici șeful unei anumite tabere politice, ci va fi un președinte alături de fiecare cetățean”, a declarat Liviu Macovei.

Partajează asta: Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

WhatsApp