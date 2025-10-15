Lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere în Vrancea: DJ 205R și DJ 205S

Reclama

Consiliul Județean Vrancea continuă programul de modernizare a infrastructurii rutiere, cu lucrări importante desfășurate în această perioadă pe două drumuri strategice: DJ 205R – Slobozia Ciorăști și DJ 205S – legătura dintre Focșani și Cîmpineanca.

Asfaltare la Slobozia Ciorăști – DJ 205R

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a mers astăzi pe teren, la Slobozia Ciorăști și la Cîmpineanca, unde au loc lucrări de asfaltare și modernizare a unor tronsoane de drumuri județene.

La Slobozia Ciorăști se asfaltează 3 kilometri din drumul județean 205R, care leagă DN2-E85 de nodul de pe autostrada A7. Lucrările vizează refacerea porțiunilor afectate și așternerea unui nou covor asfaltic, asigurând o infrastructură modernă și sigură atât pentru locuitorii comunei, cât și pentru participanții la trafic care folosesc ruta către și dinspre autostradă.

„Am dispus refacerea porțiunilor afectate și așternerea unui nou covor asfaltic, pentru a avea un drum sigur și modern, atât pentru locuitorii din Slobozia Ciorăști, cât și pentru toți cei care tranzitează zona spre și dinspre autostradă. Lucrăm permanent în tot județul, pe mai multe șantiere deschise pe drumuri și poduri județene. Nimic nu mă va opri să fac ceea ce trebuie și ceea ce merită vrâncenii: drumuri bune, sigure și o viață mai bună”, a declarat Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea.

Modernizare pe DJ 205S – legătura dintre Focșani și Cîmpineanca

Tot în această perioadă, se lucrează intens și pe DJ 205S, drumul care face legătura dintre Focșani și comuna Cîmpineanca, până la intersecția cu DN 2D.

După o perioadă îndelungată de stagnare (5 ani), proiectul a fost deblocat de președintele Nicușor Halici în acest an și reluat în ritm accelerat, fiind o rută strategică ce preia o parte semnificativă din traficul greu de pe zona de vest a municipiului Focșani.

Pe șantier se toarnă în prezent stratul de egalizare (4 cm), urmând aplicarea a încă două straturi de asfalt, cu o grosime totală de 10 cm, pentru a asigura durabilitate și rezistență la trafic intens. De asemenea, acostamentele vor fi consolidate pentru siguranța rutieră, iar la intersecția DJ 205S – DN 2M (în apropierea căii ferate) va fi amenajat un sens giratoriu, menit să fluidizeze circulația în zonă.

„Știu că procedurile administrative sunt adesea lungi și complicate, dar nu renunț. Modernizarea infrastructurii rutiere a județului Vrancea rămâne o prioritate pe care o urmăresc cu perseverență, zi de zi. Continuăm!”, a transmis președintele Nicușor Halici.

Investiții pentru o infrastructură modernă și sigură

Lucrările fac parte dintr-un program de modernizare a drumurilor județene derulat de Consiliul Județean Vrancea, care urmărește îmbunătățirea conectivității între localități, creșterea siguranței rutiere și susținerea dezvoltării județului.

