Lucrări finalizate la Stadionul „Milcovul”: modernizare, regenerare a gazonului și investiții pentru întreținerea bazei sportive

Consiliul Județean Vrancea a realizat în acest an mai multe lucrări de întreținere, protejare și regenerare a suprafețelor de joc de la Stadionul „Milcovul” din Focșani – care cuprinde un teren principal și două terenuri de antrenament. Intervențiile au vizat atât refacerea gazonului, cât și modernizarea sistemului de irigații și dotarea cu utilaje profesionale necesare întreținerii continue.

Suprafața totală a bazei sportive necesită lucrări regulate și specializate, astfel că, în prima etapă, s-au remediat avariile majore ale sistemului automat de irigare. Au fost înlocuiți aproximativ 400 de metri liniari de conducte, precum și un număr semnificativ de aspersoare, fiind implementate și sisteme moderne de monitorizare și automatizare a irigării în timp real.

Pentru întreținerea profesionistă a gazonului, CJ Vrancea a achiziționat utilaje și echipamente dedicate – tractoare, accesorii pentru scarificare și aerare, distribuitoare de îngrășământ, sisteme de top dressing, motocoase, suflante, precum și materiale consumabile (semințe, îngrășăminte, componente pentru irigații). Toate lucrările au fost realizate în regie proprie de angajații instituției.

Intervențiile asupra suprafețelor de joc au inclus:

scarificarea terenurilor;

aerarea gazonului;

supraînsămânțarea;

aplicarea îngrășămintelor;

aplicarea stratului de nisip (top dressing).

Pentru a asigura regenerarea completă a gazonului, terenurile vor fi temporar închise. Obiectivul este ca, la începutul anului competițional 2026, toate suprafețele de joc să fie disponibile în condiții optime.

De asemenea, au fost efectuate lucrări ample de igienizare: curățarea tribunelor, îndepărtarea vegetației din zonele adiacente și din parcare, precum și reparații în spațiile administrative (vestiare, dușuri, magazii).

Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea, a declarat:

„Stadionul Milcovul este o bază sportivă importantă pentru județ, iar intervențiile realizate au fost absolut necesare pentru protejarea și modernizarea sa. Prin lucrări profesioniste și investiții responsabile, asigurăm sportivilor și comunității vrâncene condiții de pregătire la standarde ridicate. Vom continua să tratăm cu prioritate infrastructura sportivă a județului, astfel încât Vrancea să rămână un spațiu unde performanța și sportul de masă se pot dezvolta în cele mai bune condiții.”

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea