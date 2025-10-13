Lucrările de la Păstrăvăria Lepșa au depășit 70%. Proiectul lui Ion Ștefan va dezvolta zona turistică Lepșa-Soveja

Lucrările de la Păstrăvăria Lepșa au depășit 70%. Proiectul lui Ion Ștefan...

Lucrările de modernizare a Păstrăvăriei Lepșa au depășit 70%. Se lucrează la foc continuu pentru ca aici să fie construită una dintre cele mai moderne păstrăvării din țară. Constructorul mai are de ridicat centrul administrativ, două terenuri de minifotbal, ansamblul de joacă dar și cele două baraje de pe râul Putna și râul Lepșa. Proiectul a fost demarat în mandatul fostului ministru al dezvoltării Ion Ștefan, în guvernarea Ludovic Orban, o dată cu reabilitarea drumului Lepșa-Soveja (Coașa), care o dată finalizate vor aduce turiști în zona de munte. De altfel, în guvernarea Orban, prin ministrul Ion Ștefan au fost aduse în Vrancea proiecte de peste 2 miliarde de euro. Valoarea investiției, care va fi realizată de Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții, se ridică la 20,6 milioane lei. Păstrăvăria Lepșa a fost realizată în 1955 pentru repopulare și producție.

