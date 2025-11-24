Lucrările de modernizare a drumurilor județene avansează: verificări în teren pe DJ 204E și DJ 204G

Reclama

Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a efectuat astăzi o vizită de lucru pe două dintre cele mai importante șantiere rutiere ale județului, pentru a verifica stadiul lucrărilor și modul în care acestea sunt implementate.

Pe DJ 204E Mirceștii Noi – Ciușlea – Străjescu – Doaga – DN 24 (18 km), lucrările avansează într-un ritm susținut:

În intravilanul localității Doaga , s-a ajuns la o etapă esențială pentru așternerea stratului de binder pe o porțiune de 1,5 km;

, s-a ajuns la o etapă esențială pentru așternerea stratului de binder pe o porțiune de 1,5 km; În extravilanul Doaga, până la intersecția cu DN 24 , se află în desfășurare lucrări de așternere a stratului de piatră spartă;

, se află în desfășurare lucrări de așternere a stratului de piatră spartă; Pe tronsonul Ciușlea – Străjescu (2,6 km) a fost turnat stratul de binder, se execută accesele către proprietăți, iar în perioada următoare – în funcție de condițiile meteo – va fi turnat stratul de uzură.

Proiectul include, de asemenea, lucrări ample de reabilitare a podurilor peste râurile Putna și Putna Seacă, amenajarea de rigole, trotuare și șanțuri, precum și elemente moderne de infrastructură: perdea forestieră, stații de încărcare pentru vehicule electrice și platforme de cântărire pentru autovehicule de mare tonaj. Investiția, în valoare de peste 130 milioane lei, este finanțată din fonduri europene prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027 și va deservi direct peste 22.000 de vrânceni, precum și operatorii economici din Vânători, Garoafa și Mărășești.

Tot astăzi, președintele Consiliului Județean Vrancea a fost prezent și pe șantierul de pe DJ 204G, în localitatea Suraia, unde sunt în desfășurare lucrări de modernizare a drumului și operațiuni de relocare a conductei de apă, inclusiv realizarea racordurilor la proprietăți. „Vreau să mă asigur că lucrările sunt realizate la timp, la standarde înalte de calitate, iar fondurile publice sunt utilizate responsabil. Vrâncenii merită drumuri moderne. Cu implicare și responsabilitate, se poate!”, a transmis președintele Nicușor Halici în urma vizitei în teren.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea