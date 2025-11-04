Lucrările la drumul Coașa, Soveja-Lepșa s-au finalizat

Reclama

Drumul Coașa, Soveja-Lepșa s-a finalizat. Lucrările începute de fostul ministru al dezvoltării, Ion Ștefan au ajuns la final. Acest drum este un alt proiect de investiții pe care Ion Ștefan și Guvernul Orban l-au scos la lumină. Modernizarea DN 2L, Soveja-Lepșa, km 60+145 – km 76+277, județul Vrancea se află acum în faza premergătoare recepției. ”Ieri, pe acest drum național modernizat, se înregistrau ultimele lucrări de marcaje rutiere (marcaj rutier axial/marginal, treceri pentru pietoni și marcaje antiderapante), la ieșirea spre DN 2D din Lepșa. DN 2L este un drum extrem de important pentru conectivitatea rutieră regională, asigurând legătura dintre partea sudică a Moldovei cu Ardealul, spre Târgu Secuiesc, prin conectarea cu DN 2D și, mai departe, cu DN 11. Prin proiect, au fost executate ample lucrări de drum, de consolidare și la nivelul structurilor, constructorul întâmpinând numeroase provocări, reprezentate de alunecările de teren și de elementele geometrice caracteristice traseelor montane”, anunță reprezentanții DRDP Iași.

În urma modernizării, DN 2L a dobândit următoarele caracteristici:

– lățime parte carosabilă 2×3,00 m

– lățime trotuare (pe 1,205 km) 2×1,20 m

– lățime acostamente 2×1,00 m

– lățime benzi încadrare 2×0,25 m

Pe traseul noului drum modernizat au fost construite două poduri noi și opt viaducte de coastă.

