Măicănești: Veteran de război sărbătorit la împlinirea a 100 de ani

Emoție și respect în comunitatea din Măicănești, unde a fost sărbătorit veteranul de război Dediu Soare, la împlinirea vârstei de 100 de ani. Sărbătoare a avut loc la locuința sa, în prezența familiei, a autorităților locali și reprezentanților armatei. ”În semn de prețuire pentru curajul, devotamentul și jertfa aduse în slujba patriei, i-am oferit, în numele întregii comunități din Măicănești, o Diplomă de Excelență și o medalie, simbol al recunoștinței noastre pentru contribuția sa la apărarea libertății și demnității poporului român. Am fost onorat să am alături de mine pe domnul Colonel Șerban Nicolae, comandantul Centrului Zonal Vrancea, precum și pe domnul Colonel Dediu Constantin, nepotul veteranului, o frumoasă dovadă a continuității valorilor de onoare și patriotism. Domnule Soare Dediu, vă mulțumim pentru exemplul de demnitate, curaj și iubire de țară! Vă dorim multă sănătate și zile senine alături de cei dragi! La mulți ani cu respect și recunoștință din partea întregii comunități din Măicănești!”, a anunțat primarul Răzvan Pascu.

