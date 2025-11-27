Mereu lângă semeni! Săptămâna fructelor și legumelor donate la Școala Gimnazială ”Anghel Saligny” Focșani

În cadrul activității dedicate „Săptămânii fructelor și legumelor donate”, am reușit să transformăm bunătatea în fapte concrete.
Cu emoție și implicare, s-au pregătit pachete generoase, ducând cu ele nu doar alimente, ci și speranță, lumină și un strop de căldură sufletească.
Contribuția, disponibilitate și colaborarea deschisă a elevilor, a părinților, a cadrelor didactice au făcut posibilă realizarea unor inițiative valoroase, apreciate atât de participanți, cât și de parteneri.
Colecta noastră a ajuns la :
DGASPC -Vrancea:
– Cantina de Ajutor Social Focșani
– Căminul Pentru Persoane Vârstnice Focșani
Fiecare zâmbet primit înapoi a fost o confirmare că astfel de acțiuni contează cu adevărat și că educația înseamnă mai mult decât învățare — înseamnă omenie, grijă și iubire pentru aproapele nostru.
Împreună dovedim că binele se învață, se cultivă și se răspândește.
sursa: Școala Gimnazială ”Anghel Saligny”
