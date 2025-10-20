Microbuz școlar implicat într-un accident rutier

Reclama

La data de 20 octombrie a.c., în jurul orei 12:30, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că, în localitatea Ruginești, pe sensul de mers spre municipiul Adjud, a avut loc un accident rutier. Din primele verificări efectuate de polițiști, a rezultat faptul că un autoturism condus de un tânăr de 18 ani, pe fondul neatenției, ar fi intrat în coliziune cu un microbuz școlar condus de un bărbat de 60 de ani, care se afla oprit regulamentar. În urma evenimentului rutier, doi minori, în vârstă de 16, respectiv 9 ani, pasageri în microbuz, ar fi fost răniți ușor, fiind transportați la o unitate spitalicească pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Fiți atenți la volan! O clipă de neatenție poate face diferența între o zi obișnuită și o tragedie!

