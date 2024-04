Nicu Tănase s-a înscris în Partidul Mișcarea Populară

Reclama

Fostul președinte al PNL Focșani s-a înscris în Partidul Mișcarea Populară. Nicu Tănase a anunțat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că s-a alăturat echipei conduse de Mirela Bîznă. ”Ne cunoaștem de mult timp, am fost colegi de partid și i-am propus domnului Nicu Tănase să se alăture echipei noastre. Nu am negociat vreo funcție, însă domnul Tănase va fi pe lista de candidați ai Alianței Dreapta Unită pentru Consiliul Local Focșani”, a anunțat Mirela Bîznă. Fostul președinte Tănăse acuză că a fost mătrășit din PNL și că a renunțat la candidatura independentă pentru că preferă să lucreze într-o echipă. ”Echipa de la Focșani a fost una performantă, am avut 10 consilieri locali la Focșani, fără muncă noastră nu s-ar fi putut câștiga Consiliul Județean. Nu am discutat încă despre poziții pe lista de consilieri, am venit să muncesc alături de echipa câștigătoare”, a mai precizat liberalul Nicu Tănase.

Reclama

Partajează asta: Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

WhatsApp