Nicușor Halici: Destinele celor vulnerabili nu pot fi puse în pericol

Vrancea cere Guvernului să își respecte obligațiile.*

Nevoia acestui apel public derivă din faptul că am încercat prin toate metodele administrative de a primi sumele necesare finanțării unui sistem tot mai slab finanțat de la un an la altul!

Subfinanțarea sistemului de asistență socială condamnă la suferință tocmai oamenii pe care statul are datoria legală și morală să îi protejeze: copii, adulți și vârstnici aflați în grija Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC). În plus, câteva sute de angajați dedicați riscă să nu își primească salariile la timp și să fie forțați, în final, să părăsească sistemul.

Aceasta este realitatea dură, pe care o afirm fără nicio rezervă!

Pentru a reuși să acoperim lipsurile majore de finanțare, am fost obligați să retragem fonduri din bugetul de dezvoltare al județului — resurse care ar fi trebuit să meargă în proiecte esențiale pentru modernizarea Vrancei, pentru ca să nu punem într-un risc și mai mare pe cei mai bătuți o dată de soartă, dintre semenii noștri!

Datele sunt cât se poate de clare:

Finanțările primite de la bugetul de stat pentru DGASPC Vrancea:

•2024: 85.899.000 lei

•2025: 75.976.000 lei

Diferența este de aproximativ 10 milioane lei mai puțin, într-un domeniu în care fiecare leu înseamnă hrană, medicamente, utilități și salariile oamenilor care îngrijesc alți oameni.

Între iunie și august am transmis numeroase adrese oficiale către Guvernul României, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, UNCJR și către autoritățile județene, solicitând fondurile necesare pentru trimestrele III și IV și avertizând în mod expres asupra situației critice.

Solicitări oficiale transmise către:

•Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea – 24.06.2025

•Instituția Prefectului Județul Vrancea – 24.06.2025

•UNCJR – 25.08.2025

•Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale – 25.08.2025

•Ministerul Finanțelor – 25.08.2025

•Guvernul României – 25.08.2025

Cu toate aceste demersuri, am primit doar circa o pătrime din suma solicitată:

•Solicitat: 31 milioane lei

•Primit: 8,4 milioane lei (prin HG 937/06.11.2025)

Pentru plata salariilor aferente lunii noiembrie ale angajaților DGASPC, am fost nevoiți să intervenim din bugetul județului — o decizie grea, dar singura posibilă pentru a nu abandona oameni care depind de noi.

Mulțumesc consilierilor județeni care, în ședința de marți, au înțeles gravitatea situației și au aprobat rectificarea bugetului. Am direcționat 5,8 milioane lei pentru a asigura plata salariilor și pentru ca angajații DGASPC să poată avea sărbători cu demnitate.

⸻

Astăzi ca ultimă măsură, adresez si un apel public către Guvernul României și ministerele de resort:

* Sprijiniți autoritățile locale și județene!

* Asigurați resursele necesare pentru ca statul să își respecte obligațiile legale!

* Nu abandonați oamenii vulnerabili și pe cei care au grijă de ei!

Dacă nu se intervine urgent, nu vom mai dispune de fonduri nici măcar pentru lucrări minimale de întreținere, cu atât mai puțin pentru proiecte de dezvoltare, toate sumele fiind utilizate pentru funcționare!!!

Vrancea are dreptul la stabilitate, responsabilitate și respect din partea celor care gestionează bugetul național. Solicit, în numele beneficiarilor, al angajaților din sistem și al tuturor vrâncenilor, ceea ce este corect, legal și moral:

finanțarea adecvată a serviciilor sociale, pentru ca întreaga comunitate să nu aibă de suferit și pentru ca Vrancea să poată continua să se dezvolte.

⸻

Nicușor HALICI

Președintele Consiliului Județean Vrancea

