Noi întreruperi la furnizarea agentului termic în Focșani

Având în vedere desfășurarea lucrărilor din cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice Etapa a III-a”, vă informăm că în data de 26.11.2025, între orele 08.00 – 18.00, va fi întreruptă furnizarea energiei termice la blocurile arondate următoarelor Puncte Termice, astfel:
Punctul Termic 23:
str. Lupeni
str. Panduri
str. Aleea Căminului
str. Alexandru Vlahuţă
str. Pictor Grigorescu
Punctul Termic 28:
str. Cuza-Vodă
str. Republicii
str. Simion Bărnuţiu
str. Fundătura Cuza+ Vodă
Punctul Termic 24:
str. Comisia Centrală
str. Alecu Sihleanu
Punctul Termic 24 bis:
str. Cuza-Vodă
Punctul Termic 41:
str. Moldova
Punctul Termic 43:
str. Pictor Grigorescu
str. Panduri
str. Doctor Telemac
Punctul Termic 44:
str. Rarău
str. Brăilei
str. Bucegi
str. Doctor Telemac
str. Dornei
str. Alexandru Vlahuţă
Punctul Termic 46:
str. Alexandru Vlahuţă
str. Cezar Bolliac
str. Dornei
str. Pictor Grigorescu
Punctul Termic 40:
str. Mihai Eminescu
str. Cuza Vodă
str. Mărăşeşti
Punctul Termic 58:
str. Poenița
str. Cezar Bolliac
str. Lupeni
Punctul Termic 67:
str. Cuza-Vodă – Colegiul „Alexandru Ioan Cuza”
Stația de Salvare
Politia Locală
Asistența Socială
CEC
Școala „Elena Doamna”
Colegiul „Valeriu D. Cotea”
Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea
Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere.
Sursa: Primăria municipiului Focșani
