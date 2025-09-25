Acasă Eveniment Nou lot din A7 va fi inaugurat în Vrancea

Autoritățile ne anunță că până la finalul cestui an, un nou lot din A7 ar putea fi inaugurat în Vrancea. Este vorba despre 36 km ai lotului Focșani-Domnești Târg, unde se lucrează la foc continuu. ”Pe cei aproximativ 36 km ai lotului Focșani-Domnești Târg constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu 1.500 de muncitori și 425 de utilaje și până acum a așternut deja asfalt pe circa 28 km. Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 80 %, iar dacă ritmul se menține, circulația pe acest lot va fi deschisă până la finalul anului (2025)”, anunță Cristian Pistol, director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA.

Valoarea contractului pentru construcția acestui lot al A7 este de 2,3 miliarde lei (fără TVA) iar sursa de finanțare este asigurată prin PNRR.
