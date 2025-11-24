Noutate în maternități: Nou-născuţii vor fi testaţi în maternitate pentru 18 biomarkeri, în loc de trei

Reclama

Începând de anul viitor, testarea nou-născuţilor în maternităţi se va extinde de la trei biomarkeri la 18. Astfel, prgramul dă şansa la o viaţă normală bebeluşilor care suferă de diverse afecţiuni genetice sau metabolice care, tratate la timp, nu evoluează şi nu provoacă dizabilităţi. Program de screening neo-natal va fi finanțat de Ministerul Sănătății. Prin programul de screening neonatal, nou-născuţii sunt testaţi pentru a se descoperi din timp boli genetice sau boli metabolice, unele dintre acestea putând fi stopate din evoluţie la timp, în aşa fel încât persoana respectivă să poată avea o viaţă normală.

