”NU CONTEAZĂ CÂT DĂRUIEȘTI, CI CÂT DE MULTĂ DRAGOSTE PUI ÎN CEEA CE DĂRUIEȘTI”

Polițiștii vrânceni au pregătit astăzi câteva surprize unor frați care poartă numele celui Întâi Chemat, Sfântul Andrei, Ocrotitorul României.

Pe cei trei frați i-am cunoscut în urmă cu doi ani, în luna decembrie a anului 2018, când Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a derulat campania ”Dăruim bucurie”. Ca în fiecare an, în pragul sărbătorilor de iarnă, polițiștii vrânceni încearcă să ajungă la cât mai mulți copii din familii defavorizate, ”răsplată” fiindu-le emoțiile, bucuria şi entuziasmul dar mai ales speranța care licărește în ochii celor mici. Deși destinul le-a răpit cea mai scumpă ființă în urma unui accident rutier, cei trei copii nu au renunțat la visuri, au continuat cursurile școlare iar în lipsa tatălui, care muncește pentru a le clădi un viitor mai bun, Andrei rămâne stâlpul familiei. Și pentru că ”sunt momente care se transformă-n poveşti, armonii de linişte legate de suflet”, am promis atunci copiilor că vom reveni oricând vom putea și ne-am ținut promisiunea, nelipsind de la nicio aniversare, iar astfel povestea continuă…Astăzi, cel mai mare dintre copii, Andrei, a devenit major iar surioara lui cea mică, Andreea, ne aștepta sfioasă, ca de fiecare dată, la fereastră. Am încercat să aducem un zâmbet pe chipul ei angelic dar și pe cel al fraților, pe care nevoia i-a învățat mai devreme să fie ”cei mari” . Prin contribuția benevolă a polițiștilor, le-am oferit copiilor haine, alimente, jucării și desigur, tortul aniversar. Polițiștii le-au cântat sărbătoriților ”La mulți ani!” și au plecat cu sufletele încărcate de speranță, mai ales că cei trei copii se gospodăresc singuri, ca niște oameni mari. Polițiștii vrânceni le urează succes la învăţătură, multă sănătate şi le transmit un călduros ,,La mulţi ani” !

Partajează asta: Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

WhatsApp