ONG-urile pot accesa fonduri de la Consiliul Județean

Consiliul Județean Vrancea sprijină și finanțează din bugetul județului și în acest an proiectele menite să implice tinerii în activități care să le dezvolte capacitățile și aptitudinile. În acest an, bugetul alocat este de 2.000.000 lei, pentru proiecte din domeniile: educație și tineret; cultură; activități sportive; sănătate și mediu. ”Este cel mai mare buget pe care Consiliul Județean Vrancea îl alocă activităților dedicate tinerilor din județul Vrancea. Ca o noutate, pot accesa fonduri nerambursabile inclusiv persoane fizice, nu doar ONG-urile. O altă veste bună este aceea că am eliminat plafonul maxim alocat unui proiect, în așa fel încât să putem finanța proiectele mari și de anvergură gândite de ONG-urile și persoanele fizice din județul Vrancea”, a spus Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea. Timp de o lună de zile, până pe 24 martie 2023, persoanele și ONG-urile interesate pot depune proiecte pentru finanțare, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Documentaţia de solicitare a finanţării, redactată în limba română, se va depune în două exemplare (original şi copie) la Registratura Consiliului Judeţean Vrancea, din Str. Dimitrie Cantemir nr.1, Focşani sau se poate transmite prin poştă, cu confirmare de primire, cu menţiunea „În atenţia Secretariatului comisiei de evaluare şi selecţionare a finanţărilor nerambursabile conform Legii 350/2005” și domeniul în care se încadrează proiectul: a) educație și tineret; b) cultură; c) activități sportive; d) sănătate și mediu.

Selecția și evaluarea proiectelor, în vederea obținerii finanțării nerambursabile, se va face de către comisiile de evaluare și contestații, în perioada 27 martie – 14 aprilie 2023. Anunțul complet de participare și regulamentul privind acordarea finanțării nerambursabile din fonduri ale bugetului județului Vrancea pentru persoanele fizice sau juridice fără scop patrimonial este disponibil pe site-ul www.cjvrancea.ro, la secțiunea Informații publice – Finanțări pe Legea 350/2005.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea

