Ordine de protecție emise împotriva concubinilor agresori

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani și Secției 4 Poliție Rurală Adjud efectuează cercetări în cadrul a patru dosare penale, în care au fost emise ordine de protecție provizorii pe numele a patru bărbați care s-ar fi manifestat agresiv față de partenerele lor.

La data de 21 noiembrie a.c., în jurul orei 21:30, polițiștii Poliției Municipiului Focșani au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 cu privire la un scandal în familie. În urma verificărilor efectuate, a reieșit că între un bărbat de 38 de ani și concubina sa de 33 de ani ar fi avut loc un conflict spontan, iar, pe fondul unor discuții în contradictoriu, bărbatul ar fi agresat-o fizic. A fost completat formularul de evaluare a riscului, rezultând risc iminent, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu. Totodată, polițiștii i-au montat agresorului un dispozitiv de monitorizare electronică.

*Cel de-al doilea caz a fost înregistrat la data de 22 noiembrie a.c., în jurul orei 11:00, când o femeie de 42 de ani s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului Focșani și a reclamat faptul că soțul său, de 49 de ani, ar fi agresat-o fizic. Polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, rezultând risc iminent, iar în cauză a fost emis un ordin de protecție provizoriu, cu monitorizare electronică.

*La data de 22 noiembrie a.c., în jurul orei 17:40, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au fost sesizați, prin SNUAU 112, despre faptul că o femeie ar fi fost agresată fizic de un bărbat, în timp ce se afla pe o stradă din municipiul Focșani. La fața locului, polițiștii au identificat o femeie de 41 de ani și concubinul acesteia, un bărbat de 37 de ani. Din verificările efectuate, s-a stabilit că bărbatul ar fi agresat-o pe femeie, fără a-i provoca leziuni care să necesite îngrijiri medicale. Deși victima nu a dorit emiterea unui ordin de protecție, polițiștii au întocmit formularul de evaluare a riscului, iar în urma acestuia a reieșit risc iminent. Ca urmare, a fost emis ordin de protecție provizoriu, fără monitorizare electronică. A fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de violență în familie, cercetările fiind în curs.

*La data de 23 noiembrie a.c., în jurul orei 00:30, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Adjud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un bărbat de 29 de ani s-ar fi deplasat la locuința concubinei sale, o femeie de 25 de ani, din comuna Păunești, unde, pe fondul consumului de alcool, ar fi provocat scandal și ar fi dat-o afară din casă pe aceasta, împreună cu fiica ei minoră, în vârstă de 11 ani, fără a le lovi. Au fost întocmite două formulare de evaluare a riscului, iar, în urma acestora, a reieșit risc iminent doar pentru femeia de 25 de ani, motiv pentru care s-a procedat la emiterea unui ordin de protecție provizoriu, fără monitorizare electronică, întrucât victima a refuzat acest lucru. A fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de amenințare, iar cercetările continuă.