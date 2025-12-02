Parc eolian amenajat în comuna Vulturu

Reclama

Administrația locală din Vulturu este deschizătoare de drumuri în ceea ce privește parcurile eoliene în Vrancea. Este vorba despre construirea unui parc eolian, ceea ce va însemna, pe lângă energia verde produsă, şi locuri noi de muncă pentru localnici, dar şi taxe suplimentare încasate de primărie. ”Primăria Comunei Vulturu anunţă cu deosebită satisfacţie eliberarea Autorizaţiei de Construire nr. 30 din 19.11.2025 pentru investiţia Construirea central electrică eolioană compusă din turbine eoliene, drumuri de acces, platforme tehnologice inclusive fundaţii, reţea internă de cabluri electrice, staţie de transformare şi staţie de stocare, împrejmuire şi organizare şantier. Această investiţie de amploare reprezintă un pas important în dezvoltarea durabilă a comunei, aducând beneficii semnificative prin crearea de locuri de muncă, atragerea de venituri din taxe şi impozite locale, dezvoltarea infrastructurii, şi contribuţia la tranziţia energetică şi protecţia mediului. Primăria Comunei Vulturu sprijină investiţiile care aduc valoare comunităţii şi contribuie la bunăstarea cetăţenilor noștir”, a anunțat primarul Nicușor Păcuraru.

Investiţia constă în amenajarea a 20 de turbine eoliene, fiecare cu o putere maximă cuprinsă între 6,2 MW şi 7,2 MW, înălţimi între 200 m şi 250 m. Capacitatea totală a centralei va fi de aproximativ 124 MW, la care se adaugă o instalaţie de stocare de energie de 20 MW.

Valoarea totală a investiţiei este de aproximativ 270 de milioane de lei.