Patrimoniul istoric și turistic al județului Vrancea prinde viață: patru proiecte majore, aprobate pentru a fi depuse pentru finanțare

Patrimoniul istoric și turistic al județului Vrancea prinde viață: patru proiecte majore,...

În cadrul reuniunii Comitetului Partenerial (Structura Partenerială) de dezvoltare integrată a turismului și patrimoniului cultural în zone non-urbane la nivelul județului Vrancea, care a avut loc la începutul acestei luni, au fost aprobate proiectele prioritare din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Județului Vrancea 2021–2027, care vor fi depuse spre finanțare la Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est.

Ședința a fost condusă de Președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Nicușor Halici, în calitate de Președinte al Comitetului partenerial.

În limita alocării financiare de 12 milioane de euro (60 milioane lei) pentru județul Vrancea, au fost selectate patru proiecte de importanță strategică, care vor contribui semnificativ la dezvoltarea durabilă a județului Vrancea:

Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a Mănăstirii Mera

Mănăstirea Mera, monument istoric datat din 1685, va fi restaurată și pusă în valoare, urmând să devină un punct de atracție turistică de referință.

Amenajarea zonei de agrement și îmbunătățirea infrastructurii de acces în Stațiunea Soveja

Proiectul vizează revitalizarea Stațiunii Soveja, prin crearea de spații moderne de agrement și îmbunătățirea infrastructurii de acces, oferind locuitorilor și turiștilor condiții optime pentru relaxare și recreere în mijlocul naturii.

Înființarea Centrului Cultural Multifuncțional în comuna Năruja

Clădirea fostului Spital Jubiliar construit de Regele Carol I va fi reabilitată și transformată într-un centru cultural multifuncțional, unde se vor desfășura activități culturale și tradiționale menite să păstreze și să promoveze valorile satului românesc.

Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a Bisericii de Lemn cu hramul Sfântul Nicolae, comuna Străoane

Biserica de lemn din Străoane, un simbol al patrimoniului spiritual vrâncean, va fi restaurată și introdusă în circuitul turistic cultural, contribuind la dezvoltarea turismului non-urban.

Pe lângă aceste proiecte prioritare, au fost incluse pe lista de rezervă:

Înființarea unui centru cultural multifuncțional în comuna Răcoasa

Lucrări de consolidare și restaurare a Bisericii “Sfinții Voievozi – Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Mirceștii Vechi, comuna Vânători

Această etapă reprezintă un pas important în direcția valorificării patrimoniului cultural, a dezvoltării turismului sustenabil și a îmbunătățirii infrastructurii de agrement și acces din zonele cu potențial istoric și natural deosebit.

„Facem pași concreți în direcția dezvoltării durabile a județului Vrancea, cu respect față de istoria, credința și identitatea noastră. Restaurarea monumentelor istorice, investițiile în infrastructura turistică și promovarea valorilor tradiționale nu sunt doar acțiuni administrative, ci acte de responsabilitate față de patrimoniul pe care îl lăsăm generațiilor viitoare. Vrancea își redescoperă rădăcinile și le transformă într-un motor de dezvoltare și mândrie locală”, a declarat Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea și al Comitetului Partenerial.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea