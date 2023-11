Percheziții în mai multe locații din județul Vrancea

Reclama

În această dimineață, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Vrancea desfășoară o acțiune, în municipiul Focșani și comuna Garoafa, într-un dosar penal, în cadrul căruia pun în aplicare 5 mandate de percheziție, la domiciliul unui bărbat și la sediile sociale și punctele de lucru ale firmelor reprezentate de acesta, care aveau ca obiect de activitate comerțul cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții. Cercetările sunt efectuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de înșelăciune și emitere a unui CEC fără a avea la tras disponibil suficient sau dispunerea în tot ori în parte de disponibilul avut mai înainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2022 – 2023, bănuitul, în calitate de administrator a două societăți comerciale, ar fi emis mai multe file CEC și bilete la ordin fără acoperire, atât în vederea achitării unor bunuri achiziționate (autovehicule și utilaje de construcții), cât și pentru înapoierea sumelor încasate pentru comercializarea unor utilaje (stații de sortare agregate minerale naturale, stații de betoane, concasoare, etc.) și ar fi prejudiciat astfel mai multe societăți comerciale. De asemenea, bănuitul ar mai fi încasat și alte sume de bani din partea unei societăți comerciale din Satu Mare pentru a livra o stație de sortare agregate minerale naturale, fără ca acest lucru să se fi realizat. Prejudiciul total în cauză este estimat la peste 2.800.000 de lei și 60.000 de euro. De asemenea, în acest moment este în desfășurare o altă acțiune, organizată la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Vrancea, în municipiul Adjud și a altor două comune din Vrancea. În cadrul acțiunii sunt puse în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și deținerea sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 de țigarete, în scopul descoperirii și strângerii de probe. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

