Percheziții la un traficant de carne vie

Reclama

La data 23 octombrie 2025, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 23 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane. Din materialul probator administrat a reieșit că, în primăvara anului 2024, persoana cercetată, profitând de starea medicală a persoanei vătămate, ar fi recrutat-o în scopul exploatării sexuale. Astfel, până în luna octombrie 2025, acesta ar fi transportat și adăpostit victima în mai multe locații din municipiul Focșani, obligând-o să practice prostituția în folosul lui material. La data de 22 octombrie a.c., polițiștii au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, în județele Vrancea și Buzău, fiind descoperite și ridicate un pistol cu aer comprimat, dar și sume de bani în lei și euro. În seara de 22 octombrie 2025, persoana ar fi fost prinsă în flagrant delict, imediat după ce ar fi primit de la victimă o sumă de bani, provenită din activitatea infracțională. Astăzi, 23 octombrie, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vrancea cu propunerea de arestare preventivă a persoanei, pentru 30 de zile. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău și Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Reclama