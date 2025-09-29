Petrecere și voie bună de Zilele Recoltei în Focșani

Reclama

Zilele Recoltei vor fi organizate anul acesta în perioada 3-5 octombrie, în Piața Obor. Primăria Municipiului Focșani, împreună cu Administrația Piețelor Focșani și Teatrul „Maior Gh. Pastia” vă așteaptă la târg de produse agroalimentare și spectacole de muzică românească, o sărbătoare dedicată producătorilor locali de legume, fructe, brânzeturi sau preparate din carne și produse tradiționale. ”La acest târg de produse agroalimentare sunt invitați toți focșănenii și vrâncenii, producători și comercianți ori simpli cumpărători, dornici să se aprovizioneze cu produse tradiționale specifice sezonului de toamnă. Pentru ediția din 2025, care se va desfășura în perioada 3-5 octombrie, în Piața Obor, am pregătit standuri cu produse de sezon dar și produse tradiționale, astfel încât toți cei care vor veni în weekend la Focșani să intre la propriu în atmosfera acestei sărbători”, anunță organizatorii.

Programul celor 3 zile: Vineri 3 octombrie 18.30 – Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” 19.30 – Nicu Paleru 20.30 – Tomis Junior Galați

Sâmbătă 4 octombrie 18.30 – Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” 19.30 – Radu Ille 20.30 – Nemuritorii 21.30 – Ro-mania

Duminică 5 octombrie 18.30 – Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” 19.30 – Emilia Ghinescu 20.30 – Nicușor Iordan 21.30 – Aurel Tamaș

Similare