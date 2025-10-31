PNL a sistat finanțarea și a încercat blocarea lucrărilor la Campusul din Vrancea!

Reclama

Ministerul condus de PNL a suspendat banii, iar consilierii PNL au votat pentru blocarea șantierului!

PNL Vrancea minte cu nerușinare și își bate joc de vrânceni!

Reclama

Ceea ce face PNL Vrancea nu mai este politică, este minciună deliberată și manipulare grosolană.

Liberalii știu foarte bine că proiectul dezbătut și votat astăzi în ședința Consiliului Județean nu înseamnă oprirea proiectului, ci salvarea investiției.

Cu toate acestea, au ales să răstălmăcească adevărul, doar pentru a crea un scandal politic și a da vina pe alții.

Ce s-a întâmplat, pe scurt

Ministerul Educației, condus de un ministru PNL, a transmis pe 27 octombrie o notificare oficială prin care a suspendat finanțarea proiectului Campusului profesional integrat, liceal și universitar Vrancea.

→ Așadar, PNL a sistat finanțarea prin propriul minister, nu Consiliul Județean Vrancea.

Constructorul a solicitat un termen de trei săptămâni pentru a executa lucrări de conservare și punere în siguranță a celor deja efectuate, pentru a evita degradarea materialelor și pierderea banilor investiți. Pentru a permite aceste lucrări de protecție, era nevoie de votul consilierilor județeni.

→ Consilierii PNL au votat împotrivă, încercând blocarea șantierului, dacă ar fi avut majoritate.

Așadar, PNL a lovit investiția de două ori:

Mai întâi, prin ministerul său care a sistat finanțarea, și apoi, prin consilierii săi județeni care au vrut să împiedice continuarea și protejarea lucrărilor.

Proiectul de azi nu înseamnă oprirea lucrărilor, ci o măsură tehnică de protecție aplicată atunci când finanțarea este suspendată temporar.

Scopul este simplu: să se păstreze ceea ce s-a construit deja, să nu se distrugă materialele și să nu se piardă milioane de lei din bani publici. Fără această conservare, șantierul riscă să se deterioreze, iar investiția să se piardă.

Prin votul împotrivă, PNL a ales exact acest lucru – degradarea lucrărilor și pierderea banilor publici. Noroc că n-au avut majoritate !

Este revoltător ca niște oameni care au avut în față ambele documente (foto anexat): notificarea ministerului lor și cererea constructorului – să iasă apoi public și să acuze Consiliul Județean de „sistare”.

Este rușinos ca cei care pozează în „apărători ai Campusului” să fie, în realitate, cei care încearcă blocarea acestuia. În timp ce eu eram pe șantier, alături de muncitori, pentru a arăta vrâncenilor realitatea, consilierii PNL stăteau cu camerele închise pe Zoom și fabricau comunicate mincinoase pentru a păcăli oamenii.

Cine poartă responsabilitatea

Ceea ce face PNL Vrancea este o bătaie de joc la adresa educației, a tinerilor și a viitorului județului.

Adevărul este simplu și clar:

PNL, prin Ministerul Educației, a suspendat finanțarea proiectului.

Constructorul a cerut continuarea lucrărilor pentru a conserva și proteja ceea ce s-a făcut până acum.

PNL, prin consilierii săi județeni, a votat împotriva acestei măsuri.

Cu alte cuvinte, PNL a oprit finanțarea și a vrut să blocheze în același timp protejarea investiției!

Vrâncenii trebuie să știe adevărul:

Campusul nu a fost oprit de Consiliul Județean Vrancea, ci de ministerul liberal care a sistat finanțarea, susținut de consilierii PNL care au încercat astăzi fără succes stoparea lucrărilor. Cei care astăzi mint fără rușine pe rețelele sociale sunt aceiași care, prin votul lor, au vrut să lase în paragină o investiție pentru tinerii din Vrancea.

Eu nu fac circ. Eu construiesc.

Și, spre deosebire de ei, eu sunt pe șantier, în fiecare zi – pentru Vrancea, pentru tineri, pentru viitor.

Nicușor Halici, Președintele Consiliului Județean Vrancea