PNL câștigă alegerile în Vrancea! Victorie cu V de la Vrancea!

6 decembrie este ziua când putem schimba viitorul Vrancei! Este ziua când PNL va câștiga alegerile în Vrancea! PSD este un partid care a sacrificat dezvoltarea județului în încercarea de a-și păstra bazinul electoral. Pentru a recupera timpul pierdut și pentru ca vrâncenii să poată avea un trai decent în județul nostru este nevoie de o schimbare radicală în modul în care se face politică. PSD a ținut județul închis, iar misiunea PNL este să schimbe această situație. Lipsa dezvoltării economice a afectat în cea mai mare măsură Vrancea, pentru că efectele au fost devastatoare și s-au văzut în toate domeniile. Vrancea are nevoie, în primul rând, de o economie puternică, capabilă să genereze bunăstare pentru vrânceni. (foto harta investiții) Județul nostru a fost marcat de o depopulare masivă în ultimii ani, când aproximativ un sfert din populația a județului a plecat în străinătate, în căutarea unor locuri de muncă plătite decente. PNL a găsit soluții pentru ca Vrancea să recupereze decalajul economic, iar candidații PNL la Parlament s-au angajat că le vor aplica în următorii ani. În acest an, cu o majoritate ostilă în Parlament, au fost făcuși parți importanți în această direcție, ceea ce arată că promisiunile liberale nu sunt doar vorbe în vânt. Saltul economic de care are nevoie Vrancea poate fi realizat cu fonduri europene. România poate beneficia prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de nu mai puțin de 30,4 miliarde de euro din fonduri europene destinate combaterii pandemiei de coronavirus, din care PNL vrea să atragă pentru proiectele importante din Vrancea nu mai puțin de 2 miliarde de euro. Aceste sume pot determina o accelerare a dezvoltării județului. Infrastructura reprezintă o condiție esențială pentru a dezvolta economic o anumită zonă. Deși în exercițiul financiar 2014 – 2020 România a beneficiat de sume foarte mare de la UE pentru a construi o infrastructură rutieră modernă, PSD a ales să țină Moldova în izolare, iar proiectele începute au fost doar pe hârtie, deși avea suficient timp să le realizeze. Iar investitorii nu vin în zone în care nu au posibilitatea să își transporte produsele în condiții bune și într-un timp scurt. ”Putem schimba această situație numai dacă dezvoltăm rapid infrastructura. Guvernul PNL a făcut în acest an pași importanți pentru realizarea Autostrăzii A 7 Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani, iar în curând vor începe licitațiile pentru execuția lucrărilor, pe sectoare ale autostrăzii. De asemenea, au început demersurile pentru construcția drumului expres Focșani – Brăila. O infrastructură rutieră modernă atrage o dezvoltare a zonelor respective și vrem să urgentăm acest proces ținând cont de faptul că Vrancea are de recuperat un decalaj mare. Pentru aceasta am avut o serie de întâlniri cu primarii pentru construcția a cinci parcuri industriale, care să fie adevărate motoare de creștere economică pentru Vrancea”, a declarat Ion Ștefan, candidat PNL la Camera Deputaților, ministru al lucrărilor publice. De altfel, semn că se poate când există implicare, ieri, oficialii de la București au participat la inaugurarea primilor km din Autostrada ”Unirea Principatelor” (foto centură Bacău), la Bacău, acolo unde omul de afaceri originar din Vrancea, Dorinel Umbrărescu, a asfaltat centura ocolitoare a municipiului, terminând lucrarea cu doi ani înainte de termen. În paralel cu infrastructura, PNL are și soluții pentru a stimula activitatea economică din județ. Astfel, au fost demarate discuțiile pentru construcția a cinci parcuri industriale la Focșani – Mîndrești, Adjud, Vulturu, Garoafa, Bolotești, cu fonduri europene prin PNNR. De asemenea, în acest program sunt prevăzute și fonduri pentru firmele care aleg să își desfășoare aici activitatea, pentru construirea de spații și dotarea cu echipamente. Aceste parcuri au rolul de a dezvolta, în primul rând, afacerile locale. Agricultura este, de asemenea, o prioritate pentru PNL. Canalul Siret – Bărăgan a fost inclus în PNNR și ar trebui terminat până în anul 2024. În PNNR au fost prevăzute fonduri de 6,2 miliarde de euro pentru agricultură. PNL a început demersurile pentru ca utilizarea acestei surse de finanțare pentru construcția unei infrastructuri de irigații moderne, datorită căreia agricultura nu va mai depinde doar de precipitații. Aceste proiecte pentru dezvoltarea economiei vor duce la o creștere a numărului de locuri de muncă bine plătite în Vrancea. Vrâncenii nu vor mai fi nevoiți să plece în străinătate pentru a obține venituri decente și, de asemenea, se speră că persoanele plecate vor reveni în județ. Dacă la ora actuală salariile din Vrancea sunt sub media pe țară, situația se va schimba până în anul 2024. ”Problema județului Vrancea pe care noi ne angajăm să o rezolvăm este faptul că salariul mediu este mai puțin de 80% din media națională. Salariul mediu este de 3.298 lei, iar în Vrancea este de 2.557 lei. Prin programul de guvernare ne angajăm să creștem salariu mediu în România cu 1.200 lei până în 2024 și, prin proiectele pe care le vom realiza în Vrancea, vrem să ducem salariul mediu net la același nivel cu media națională”, a spus Ionel Dancă, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, candidat PNL la Camera Deputaților în Vrancea, la alegerile din 6 decembrie. Sistemul sanitar din Vrancea a fost în ultimii ani parazitat de interese politice, calitatea serviciilor lasă de dorit, iar proiectele pentru modernizarea sa au fost doar pe hârtie. Venirea PNL la guvernare a însemnat un mare salt pentru sănătate, în ciuda pandemiei de coronavirus, iar acest lucru prin semnarea contractelor pentru spitalele regionale. În Vrancea au fost urgentate demersurile pentru construirea unui spital județean nou, care a fost prins în Programul Național de Redresare și Reziliență și care beneficiază astfel de finanțare. De asemenea, strategia PNL pentru sănătate prevede înființarea a peste 1400 dispensare comunale sau centre medicale, pentru ca serviciile medicale de calitate să fie mai apropiate de cetățeni, în special cei care nu locuiesc în apropierea orașelor. ”Construcția unui nou spital județean este o prioritate pentru PNL, pentru că actualul spital nu mai corespunde cerințelor actuale. Ne-am luat angajamentelor că vom construi acest spital, am obținut finanțare europeană și vom parcurge cât se poate de repede procedurile necesare pentru ca vrâncenii să beneficieze, în cel mai scurt timp posibil, de servicii medicale la cele mai ridicat standarde. Ca medic cunosc bine nevoile sistemului de sănătate și mă voi lupta în Senat pentru a avea medici buni și în orașele mici. Pentru aceasta consider că este nevoie să îi încurajăm pe medicii tineri să nu mai plece și să revină în județele lor. PNL a demonstrat că are determinarea necesară pentru a moderniza sistemul de sănătate și în următorii ani vom adopta și pune în aplicare măsurile necesare”, a declarat medicul Raluca Ioan, candidat PNL la Senat (foto Raluca Ioan). Din păcate, Vrancea are nevoie de proiecte în toate domeniile, după dezastrul lăsat în urmă de PSD în cele două decenii în care a deținut puterea absolută în județ. Una dintre soluțiile pentru ca Vrancea să recupereze decalajul o reprezintă investițiile în educație. Realizarea unui campus pentru 7000 de elevi în Focșani este unul dintre proiectele propuse de ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, Ion Ștefan, și susținut de liberalii vrânceni. Un proiect care va prinde în curând viață este ca în clădirea fostei Prefecturi Putna să funcționeze o filială a Universității București (foto Universitate), pentru ca tinerii să studieze în Focșani la anumite specializări și să rămână în județ. Pe 6 decembrie, vrâncenii ies la vot! Pe 6 decembrie se rescrie istoria! Victorie cu V de la Vrancea! (Material realizat de SC INFORMAȚIA VRÂNCEANĂ SRL, la comanda PNL Vrancea, Cod mandatar financiar 11200025)

