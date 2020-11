Poliția vrânceană informează!

Mandat de executare pus în aplicare

La data de 11 noiembrie a.c., în jurul orei 12.30, în baza activităţilor şi a investigaţiilor efectuate, poliţiştii vrânceni au depistat o femeie de 44 de ani, din comuna Vidra, pe numele căreia exista un mandat de executare a pedepsei. Aceasta a fost condamnată la o pedeapsă privativă de libertate pentru o perioadă de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, faptă prevăzută şi pedepsită de Codul penal. Femeia a fost condusă şi predată reprezentanţilor Penitenciarului Focșani, în vederea executării pedepsei.

Minor bănuit de furturi din locuinţe, reţinut de poliţiştii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Odobești

Miercuri, 11 noiembrie a.c., poliţiştii Secției 9 Poliție Rurală Odobești au reţinut, pentru 24 de ore, în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea un minor de 16 ani, din comuna Vârteșcoiu, bănuit de comiterea a două infracţiuni de furt calificat. Din investigațiile efectuate până în prezent, a reieșit faptul că în cursul zilei de ieri, cel în cauză, ar fi pătruns fără drept într-o locuință din comuna Vârteșcoiu, de unde ar fi sustras sumele de 200 lei și 300 euro. De asemenea, acesta este bănuit că în noaptea de 24/25 octombrie a.c., ar fi pătruns în aceleași locuință de unde a sustras suma de 170 lei. Din totalul prejudiciului cauzat s-a recuperat suma de 170 lei. Astăzi, 12 noiembrie, poliţiştii îl vor prezenta pe minorul de 17 de ani instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.

Poliţiştii Secției 9 Poliție Rurală Odobești din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani, în vederea documentării întregii eventuale activităţi infracţionale a celui în cauză şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului.

Mai mult decât util pentru liniştea familiei dvs poate fi:

• instituirea unui sistem de supraveghere a vecinătăţii;

• interzicerea accesului în locuinţă şi refuzul de a da informaţii despre dvs., bunurile pe care le deţineţi ori despre vecini, persoanelor străine ce pretind că reprezintă diverse instituţii, dar care nu se pot legitima;

• apelarea la o persoană de încredere care să vă ridice eventualele facturi sau înştiinţări lăsate în uşă ori în cutia poştală, pe perioada cât lipsiţi de la domiciliu; utilizarea sistemului de securitate antiefractie care trebuie sa devină un obicei firesc, precum inchiderea uşii;

• prezenţa unui câine;

• evitarea depozitării în curtea casei, la vedere, a ambalajelor unor obiecte de valoare

Nu daţi nicio şansă spărgătorilor!

Cercetați pentru infracțiuni la regimul rutier

La data de 12 noiembrie a.c., ora 00.28, polițiștii Biroului Rutier Focșani au depistat un bărbat, de 42 de ani, din comuna Slobozia – Conachi, județul Galați, care conducea un autoturism pe Bulevardul București, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii, cu exactitate, a alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

***

La data de 8 noiembrie a.c., în jurul orei 15.34, polițiștii Biroului Rutier Focșani au depistat un tânăr, de 22 ani, care conducea un autoturism pe DN 2 D cu viteza de 92km/h , în zonă de limitare 70km/h. Tânărul a fost sancționat contravențional iar la data de 11 noiembrie a.c., în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că tânărul avea dresptul de a conduce vehicule suspendat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

***

Tot ieri, 11 noiembrie a.c., la ora 11.15, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Gugești, au depistat un bărbat de 39 de ani, din comuna Slobozia Bradului, în timp ce conducea un autoturism pe DN 2 Dumbrăveni, având permisul de conducere reținut iar dovada înlocuitoare expirată din data de 20.10.2020. Polițiștii au întocmit în cauză un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată.

Partajează asta: Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

WhatsApp