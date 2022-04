Poliția vrânceană informează!

Bărbat reţinut pentru violenţă în familie și încălcarea ordinului de protecţie provizoriu

Un bărbat din comuna Fitionești a fost reţinut de poliţişti pentru încălcarea ordinului de protecţie provizoriu. Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru violenţă în familie şi încălcarea ordinului de protecţie provizoriu.

Vineri, 15 aprilie a.c., în jurul orei 13.20, polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Panciu au fost sesizaţi prin SNUAU 112 de către un bărbat din comuna Fitionești, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în punctul ”Beci” din localitate, ar fi fost lovit de fratele acestuia, un bărbat de 44 de ani. Echipajul de poliție care s-a deplasat la fața locului a constatat faptul că cele sesizate se confirmă, între cei doi având loc un conflict spontan pe fondul consumului de alcool, în timpul căruia apelantul, un bărbat de 47 de ani, ar fi fost lovit de fratele său în zona spatelui. Totodată, în cursul lunii decembrie 2021, în urma unei sesizări de aceeași natură, un alt echipaj de poliție a întocmit formularul de evaluare a riscului, în baza căruia fusese emis un ordin de protecţie provizoriu, față de bărbatul de 44 de ani.

Ulterior, Judecătoria Panciu emis un ordin de protecție prin care, bărbatului de 44 de ani i-a fost interzis să se apropie la o distanță mai mică de 100 de metri de fratele său și de reședința acestuia. Astfel, în urma probatoriului administrat, faţă de persoana în cauză s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Vrancea. Bărbatul este cercetat de poliţişti sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violenţă în familie și încălcarea ordinului de protecţie provizoriu.

Mandat de executare a pedepsei închisorii, pus în aplicare de polițiști

La data de 15 aprilie a.c., polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Adjud au depistat un bărbat de 22 de ani, din Moinești, județul Bacău, pe numele căruia, în cursul anului trecut, fusese emis un mandat de executare a pedepsei închisorii.

Instanța a emis pe numele său un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate, prin care era condamnat la 4 ani de închisoare, pentru comiterea infracțiunii de lipsire de libertate.

Polițiștii l-au condus la Penitenciarul Focșani, în vederea executării pedepsei.

_Infracțiuni la regimul rutier, constatate de polițiști

La data de 15 aprilie a.c., ora 19.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Odobești au depistat un bărbat, de 33 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism cu numere provizorii de înmatriculare pe strada Ștefan cel Mare, din aceiași localitate. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și, întrucât emana halenă alcoolică, i s-a solicitat testarea cu aparatul alcooltest, însă a refuzat. Polițiștii l-au condus la o unitate medicală, pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge, însă a refuzat și acest lucru. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducere a unui vehicul fără permis de conducere” și ”refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”.

Vineri, 15 aprilie a.c., în jurul orei 15.40, polițiștii Serviciului Rutier au depistat un bărbat, de 27 de ani, din județul Buzău, în timp ce conducea un autoturism pe Drumul Național 2 E 85, în afara localității Obrejița, fără a poseda permis de conducere. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

La data de 16 aprilie a.c., ora 08.20, polițiștii Secției 10 Poliție Rurală Panciu au oprit în trafic, în comuna Țifești, un autoturism condus de un bărbat de 27 de ani, din județul Bacău. Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat un rezultat de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Tot sâmbătă, 16 aprilie a.c., în jurul orei 14.15, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Adjud au depistat un bărbat, în timp ce conducea un autoturism pe Drumul Județean 205 H – în extravilanul satului Păunești. Conducătorul auto, în vârstă de 33 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 1,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Duminică, 17 aprilie a.c., ora 01.25, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Cotești au depistat pe un drum comunal din Popești un bărbat de 29 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, deși se afla sub influența alcoolului.

Astfel, în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

Duminică, 17 aprilie a.c., polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Adjud au depistat în trafic, pe Drumul Comunal 7A, în comuna Boghești, sat Plăcințeni, un bărbat de 56 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest a rezultat valoarea de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că bărbatul nu era posesor de permis de conducere pentru nicio categorie auto. Cel în cauză a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

