Poliția vrânceană informează!

Infracțiuni la regimul regimul rutier

La data de 04 iunie ac., ora 20:06, polițiștii Serviciului Rutier Vrancea au depistat în trafic un bărbat, de 48 de ani, din municipiul Focșani, în timp ce conducea un autoturism, pe Drumul Național 2 E 85, în localitatea Popești, deși aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La data de 04 iunie a.c., ora 20:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au oprit un autoturism, condus de un tânăr, de 21 de ani, din județul Bacău, care avea dreptul de a conduce suspendat. În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

La data de 04 iunie a.c., ora 20:40, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Boghești au oprit o autoutilitară care se deplasa pe DJ 252, pe raza satului Ploscuțeni. Bărbatul care se afla la volan, în vârstă de 76 de ani, din județul Galați, avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat. În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Duminică, 5 iunie a.c., ora 08.00, polițiștii Biroului Rutier au identificat în trafic un bărbat, de 27 de ani, din comuna Dumbrăveni, în timp ce conducea un autoturism, deși se afla sub influența băuturilor alcoolice. Fiind testat cu aparatul alcooltest, rezultatul a fost de 0.85 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Tot duminică, 5 iunie a.c., ora 16.55, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Cotești au oprit un autoturism condus de un bărbat, de 35 de ani, din comuna Cotești. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0.93 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Eveniment rutier pe un drum neclasificat, adiacent DJ 202 E, soldat cu decesul unei persoane

La data de 05 iunie a.c, ora 20.10, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un eveniment rutier produs pe un drum neclasificat, adiacent DJ 202 E, drum care ocolește podul de peste pârâul Slimnic, prin albia acestuia, din localitatea Sihlea, din direcția Sihlea către Voetin. Din primele cercetări efectuate a reieșit faptul că, în timp ce o femeie de 27 de ani, din comuna Sihlea, conducea un autoturism pe o porțiune în rampă, motorul acestuia s-ar fi oprit, conducătoarea s-ar fi panicat și ar fi a sărit din autovehicul, fiind prinsă sub acesta. În urma evenimentului, femeia a suferit leziuni, a fost preluată de ambulanță însă, din nefericire, ulterior aceasta a decedat. Cercetările sunt continuate de polițiști în cadrul unui dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă.

